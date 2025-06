Pour Bill Simmons (expert NBA), le transfert de Kevin Durant aux Spurs “serait déjà acté”

Tiens donc, une déclaration qui ne va pas faire dégonfler les grosses rumeurs autour de Kevin Durant et des Spurs. Pour Bill Simmons, expert NBA qui travaille depuis plusieurs décennies dans le milieu, il ne serait pas étonnant qu’un transfert du Slim Reaper à San Antonio… soit déjà acté.

Ça c’est de la déclaration. Peut-être celle qui va plus faire parler et réagir qu’autre chose, mais avec l’expérience de Bill Simmons dans le milieu du basket US depuis très longtemps, ça vaut clairement le coup d’en parler. Nous avions parlé fin mai de l’intérêt mutuel qui pouvait subsister entre Suns, Spurs et Kevin Durant, notamment rapporté par Shams Sharania.

Du côté de Bill Simmons, les propos vont encore plus loin concernant l’avancement du dossier : ce serait déjà conclu entre Spurs et Suns, et le moment de l’annonce officielle aurait lieu aux alentours de la Draft.

“Je ne serais pas surpris si Kevin Durant chez les Spurs était un dossier déjà bouclé et que les parties ne l’avaient pas encore annoncé. Ils ont tout conclu, et attendraient la semaine de la Draft pour l’annonce. Cela remonte aux annonces concernant Giannis. Je pense que les Spurs ont voulu avoir Durant parce que le prix était moins élevé. Ils seront très compétitifs immédiatement avec lui et capables d’aller loin en Playoffs, mais ils auront aussi été capables de conserver le choix n°2, ce qui est mon avis sur ce dossier.” – Bill Simmons

Bon, ça reste de l’avis personnel, mais si jamais cela se révélait vrai, on aurait donc un cinq majeur démentiel chez les Spurs l’an prochain : De’Aaron Fox, Stephon Castle (avec Dylan Harper en soutien), Kevin Durant, Jeremy Sochan, Victor Wembanyama. Ça fait PEUR. Rien n’indique que tout cela soit pour autant vrai, c’est donc à prendre en conséquence, avec pragmatisme.

Bill Simmons thinks a Kevin Durant trade to San Antonio might already be done, and both teams are just waiting to announce it

“I wouldn’t be surprised if KD to the Spurs is done already and they just haven’t announced it. Basically, they’ve agreed on specifics, just announce it… pic.twitter.com/T7qQCx0hZw

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 9, 2025