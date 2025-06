Prévue dans environ deux semaines, la Draft NBA 2025 approche à grands pas et c’est donc l’heure de faire un focus sur les principaux prospects de la cuvée actuelle. En plus des profils individuels, voici une petite compilation des meilleurs guards (meneurs + arrières) qui intégreront la NBA dans les semaines à venir.

Dylan Harper / combo guard – 19 ans, 1m98

Le profil complet de Dylan Harper

Certains le comparent à Cade Cunningham, Jalen Brunson ou encore James Harden. Cela vous donne un aperçu du talent de Dylan Harper, arrière à la papatte gauche redoutable et attaquant assez exceptionnel.

Si son shoot extérieur laisse encore à désirer et qu’il n’est pas un athlète élite, Harper est le genre de prospect qui fait des misères à ses adversaires en un-contre-un. On en connaît plusieurs qui ont perdu leur short face à ses gros changements de rythme. Très bon dribbleur et redoutable finisseur, le fils de Ron est tout simplement considéré comme le meilleur joueur de la cuvée 2025 en dehors de Cooper Flagg. Il devrait donc logiquement atterrir aux Spurs avec le deuxième choix de la Draft.

Statistiques 2024-25 (Rutgers) : 19,4 points à 48,4% au tir (33,3% à 3-points), 4,6 rebonds, 4 passes et 1,4 interception (32,6 minutes de moyenne en 29 matchs)

V.J. Edgecombe / arrière – 19 ans, 1m96

Le profil complet de V.J. Edgecombe

Vous aimez les freaks athlétiques ? Ça tombe bien, voici V.J. Edgecombe.

Le Bahaméen – qui a réalisé une saison freshman solide à Baylor – fait partie de ces arrières qui ont de la dynamite dans les chaussures, et qui peuvent pénétrer dans la raquette avant de grimper sur les plus grands pivots adverses. Sans aucun doute, ce gars-là devrait enflammer les Top 10 du matin lors des années à venir.

Mais si Edgecombe est projeté dans les cinq premières places de la Draft 2025, c’est parce qu’il est plus qu’un athlète. Il possède un super potentiel défensif et a un shoot intéressant à développer. Alors bien sûr, V.J. a beaucoup de boulot devant lui pour devenir un joueur complet, mais il a montré sur la scène du basket international qu’il n’avait pas froid aux yeux.

Statistiques 2024-25 (Baylor) : 15,0 points à 43,6% au tir (34% à 3-points), 5,6 rebonds, 3,2 passes décisives et 2,1 interceptions (32,7 minutes de moyenne en 33 matchs).

Tre Johnson / arrière – 19 ans, 1m98

Le profil complet de Tre Johnson est à venir

Après le freak athlétique V.J. Edgecombe, voici la machine à scorer Tre Johnson.

L’arrière passé par l’université du Texas a le gène des top scoreurs : talent offensif, confiance, agressivité. Certes, parfois, il donne l’impression d’avoir uniquement les touches “dribble” et “shoot” sur sa manette, mais le potentiel du bonhomme a de quoi séduire de nombreuses équipes.

Quasiment 20 points de moyenne en tant que freshman à l’université, avec 40% de réussite à 3-points et 87% aux lancers-francs, c’est très solide ! Au niveau des skills et du shoot extérieur, les bases sont très solides, et lui permettent d’enchaîner les cartons malgré des qualités athlétiques qui ne sont pas “élite”. Reste à trouver un meilleur équilibre dans son jeu pour gagner en efficacité, mais ça devrait venir avec le temps.

Le gros potentiel offensif de Tre Johnson lui assure une place dans le Top 10 de la Draft NBA 2025, et il peut même viser le Top 5 !

Statistiques 2024-25 (Texas) : 19,9 points à 42,7% au tir (39,7% à 3-points), 3,1 rebonds et 2,7 passes décisives (34,7 minutes de moyenne en 33 matchs).

Jeremiah Fears / combo guard – 18 ans, 1m93

Le profil complet de Jeremiah Fears est à venir

Si on vous dit que certains le surnomment “Baby Kyrie”, ça vous excite ?

Au vu de son style de jeu, Jeremiah Fears a forcément regardé des mixtapes d’Uncle Drew en grandissant. Un-contre-un, dribbles chaloupés, changements de rythme, drives, finitions… Fears possède tout ça en magasin et n’a peur d’aucun défenseur (oui elle était facile). Son shoot extérieur et son playmaking doivent certes être travaillés, et son petit gabarit (83 kilos) peut poser question des deux côtés du terrain, mais le potentiel est là pour rapidement progresser en NBA.

Le talent offensif du gamin et sa marge de progression font de lui un prospect qui devrait être appelé dans les huit premiers le soir de la Draft NBA.

Statistiques 2024-25 (Oklahoma) : 17,1 points à 43,4% au tir (28,4% à 3-points), 4,1 rebonds, 4,1 passes décisives et 1,6 interception (30,2 minutes de moyenne en 34 matchs).

Kon Knueppel / arrière – 19 ans, 2m01

Le profil complet de Kon Knueppel est à venir

Coéquipier de Cooper Flagg et de Khaman Maluach à Duke, Kon Knueppel faisait partie de cette vague de freshmen calibre NBA qui voulaient remettre les Blue Devils au sommet du basket universitaire. S’ils ont échoué dans cette mission, Knueppel a tout de même confirmé son potentiel de lottery pick.

Déjà, ça aide d’être un shooteur élite au moment d’intégrer la NBA. Kon Knueppel fait en effet partie des tout meilleurs snipers de sa cuvée, mais c’est aussi ce qu’il montre dans les autres aspects du jeu qui explique pourquoi sa cote est haute. L’arrière formé à Duke (qui peut aussi jouer ailier grâce à sa taille) est un joueur intelligent avec un joli répertoire offensif, qui a l’habitude de faire les bons choix avec la balle tout en se déplaçant très bien sans. Il n’est pas le plus athlétique, encore moins le plus spectaculaire, mais alors il pue le basket.

Capable de devenir un excellent connecteur/role player de haut niveau (malgré quelques limites défensives), Kon Knueppel devrait logiquement être appelé dans le Top 10 de la Draft NBA 2025.

Statistiques 2024-25 (Duke) : 14,4 points à 47,9% au tir (40,6% à 3-points), 4 rebonds, 2,7 passes décisives et 1 interception (30,5 minutes de moyenne en 39 matchs).

Mais aussi…

Pour les équipes NBA qui choisiront en dehors du Top 10 et qui cherchent à se renforcer sur les lignes arrières, il faudra probablement se tourner vers des prospects comme :