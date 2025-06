Dans trois grosses semaines, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Jusqu’au Jour J on vous présente un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. Aujourd’hui ? Cocorico, on parle de l’amigo Nolan Traoré.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans depuis le 28 mai

19 ans depuis le 28 mai Poste : meneur de jeu

meneur de jeu Équipe : Saint-Quentin (France)

Saint-Quentin (France) Taille : 1m92

1m92 Poids : 82 kilos

82 kilos Envergure : 2m03

2m03 Statistiques 2024-25 : 11,6 points, 1,7 rebond, 5,1 passes, 0,1 contre, 0,7 interception à 39,2% au tir, 30,4% à 3-points et 71% aux lancers francs en 30 matchs (22,6 minutes de moyenne).

11,6 points, 1,7 rebond, 5,1 passes, 0,1 contre, 0,7 interception à 39,2% au tir, 30,4% à 3-points et 71% aux lancers francs en 30 matchs (22,6 minutes de moyenne). Comparaison NBA : entre Tony Parker et Killian Hayes, entre Dejounte Murray et Dejounte Muret.

entre Tony Parker et Killian Hayes, entre Dejounte Murray et Dejounte Muret. Prévision TrashTalk : pick 17 à 23 à la Draft NBA 2025

Son parcours

Nolan Traoré est né en 2006 à Créteil, nous avons donc affaire à un Cristolien, et on est sûr qu’on vient déjà de vous apprendre quelque chose. Le Val-de-Marne, Nolan mettra un moment à le quitter puisqu’il fait ses armes tout petit à Chennevières puis Saint-Maur, avant de voir son profil exploser du côté de Charenton, club ô combien réputé qui a vu passer entre autres Evan Fournier, Lahaou Konaté, Tidjane Salaün, Pâcome Dadiet ou encore le frère de Nolan, Armel Traoré. Nono file ensuite au Centre Fédéral, la base, et après avoir rossé des adultes alors qu’il avait à peine 16 ans, il est signé un peu à la surprise générale à Saint-Quentin… en pleine saison, et pour porter le club du Nord en Playoffs, s’il vous plait. Nolan y claquera une perf dantesque face à l’ASVEL pour ce qui sera son entrée officielle dans le FC Hype, bien aidé également par une masterclass totale lors de l’ANGT 2024 avec 45 pions face aux U18 de Barcelone. Depuis tout s’est accéléré, il a décidé de rester à St-Quentin pour y disputer la Basketball Champions League en tant que meneur titulaire, et après un an à osciller entre tâtonnements et fulgurances, le voilà à l’aune d’un tout autre défi, se farcir les meilleurs meneurs au monde tous les soirs en NBA. Mais quand on possède le tampon Charenton sur le CV, rien n’est impossible.

Ses points forts

Premier pas

Drive main droite

Scoreur pur

Vision du jeu, passes

Avec Nolan Traoré on sait tout de suite à qui on a affaire, mais ça n’est pas pour autant que vous saurez l’arrêter. Le genre de joueur dont on connait par cœur les qualités mais face à qui ça n’est parfois pas suffisant. La première de ses forces ? Un premier pas dévastateur. C’est pas prime John Wall attention, mais quand on voit avec quelle indécence il dépèce des adultes en vitesse depuis deux ans il y a de quoi être assez confiant. Quand Nono est parti sur sa main droite et a passé l’épaule, soit tu le découpes soit c’est 2 points. Capable d’énormes changements de rythme aussi bien sur le premier pas qu’au moment d’amorcer son (léger) décollage, le gamin met la plupart de ses défenseurs dans les choux dès lors qu’il passe la seconde. Ou plutôt la cinquième tout de suite après la première, inattendu donc létal.

Nolan est un scoreur naturel, et c’est en ça qu’il nous rappelle parfois le jeune Tony Parker. Supersonique mais plus costaud que TP au même âge, avec le panier dans le viseur en permanence, la triple menace comme ils disent. Scoreur élite, très bon dribbleur et donc très bon passeur, on a là la définition même d’un patron, d’un meneur de jeu avec toutes les qualités requises. Cette année il a pu régaler notamment son compère favori Olejnikzak et son incroyable mulet, duo injouable sur pick and roll ou plus globalement dans la relation inter/exter, mais les Pfister (dessous), Kirkwood, Oniangue ou Robinson ont également pu profiter de la clairvoyance de Nolan. Un vrai meneur on vous dit.

Ses points faibles

Sélection de tirs

Défense

A voir ce que pourra donner Nolan dans une jungle où c’est parfois la loterie au niveau du coaching staff, à voir aussi quel genre de vétérans sauront l’accompagner à ses débuts en NBA. Ce que NT doit travailler ? Au-delà des sempiternels refrains ayant trait au “physique à polir” ? La sélection de tirs dans un premier temps. Historiquement on est loin de Stephen Curry et on a carrément du mal à dépasser les 40% au tir, les 30% du parking et même les 70% au lancer. Besoin assez urgent pour lui de devenir une menace solide ballon en main, là où on pousse parfois la comparaison vers un Killian hayes, à la différence près que lui, Nolan, a toujours été un vrai attaquant, attiré par le cercle. En défense il y a également du boulot, pour un joueur qui sauve les meubles grâce à une envergure lui permettant de gratter des ballons en flottant très haut et en se jetant souvent sur les lignes de passe. Mais le jour où Nolan mettra le même entrain en défense que sur sa manière d’attaquer le cercle… attention les yeux.

Ce qui va faire la différence

Sa capacité à prendre les cartouches qu’on lui donne

Spoiler, on est super confiant. Déjà, Nolan a une petite revanche à prendre. En effet, lui qui était jadis annoncé Top 3 de cette Draft a progressivement chuté jusqu’à sortir des Lottery Picks après une saison solide mais sans exploit majeur. Nolan ne sera probablement pas le premier français choisi, peut-être même pas le deuxième, et en ça il a déjà quelque chose à prouver. Son poste est un vrai cauchemar quand on est rookie et Nono devra prendre ce qu’on lui donne, tout de suite, très vite, sous peine de se voir catégoriser très vite parmi les joueurs qui ne comptent pas tant. La carrière de Nolan en NBA ne commence pas en octobre, elle commencera en juillet, dès la Summer League.

Saint-Quentin’s Nolan Traoré’s anthro measurements + athletic testing results from the 2025 NBA Draft Combine activities in Treviso:

6’3″ barefoot, 175 lbs, 6’8” wingspan, 8’5 ½” reach, 7 ¾” x 9 ¼” hands

Sprint: 3.26

Pro Lane: 10.75

Shuttle: 2.85

No-Step Vert: 28”

Max Vert: 34” pic.twitter.com/9gTACGO9IS

— Jon Chepkevich (@JonChep) June 5, 2025

Projection NBA

Alors pour le coup c’est un peu la descente infernale. Après ses Playoffs 2024 et l’ANGT, Nolan semblait faire partie des 4 ou 5 plus gros joyaux de cette Draft, mais depuis la concurrence s’est accrue et il semblerait que les scouts l’aient un peu pris pour acquis. Selon nous on le retrouvera aux alentours de la 20ème place, mais selon les différents médias spécialisés on peut aussi bien le trouver border lottery picks que très très loin de la Green Room, certains observateurs le plaçant désormais derrière Essengue, Beringer, Raynaud et Penda chez les Français…

ESPN l’annonce en 15ème position, au Thunder

Bleacher Report l’annonce en 26ème position, aux Nets

CBS Sports l’annonce en 20ème position, au Heat

The Ringer l’annonce au deuxième tour

