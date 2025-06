C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. Premier stop dans l’Utah et plus précisément à Salt Lake City où le Jazz vient de nous pondre la pire régulière de leur histoire. Il faut bien commencer quelque part.

Ce que TrashTalk avait annoncé

27 victoires et 14e place de l’Ouest pour Alex, et une petite win de moins pour Bastien avec un Lauri Markkanen attendu comme le meilleur rebondeur de la franchise. Une équipe de bas de tableau qui gagnera quelques matchs grâce au fort niveau du Finlandais mais dont les véritables objectifs allaient être le développement de leurs jeunes talents et (surtout) la Loterie.

Ce qu’il s’est vraiment passé

La saison a été encore pire que prévue (ou meilleure si on estime que c’était l’objectif). Le Jazz n’a gagné que 17 matchs, le pire total d’une franchise existant depuis 1974. Un “record” largement battu puisque la moins bonne équipe d’Utah auparavant était celle de… 1974-75, qui avait terminé avec un bilan de 23 victoires pour 59 défaites. Dernier de la Conférence Ouest et de NBA, il ne faisait vraiment pas bon gagner.

Mais revenons à l’origine de cette mauvaise bouillabaisse. À l’été, les choix du Front Office sont cohérents. Les joueurs d’expérience comme Kris Dunn ou, à moindre mesure Talen Horton-Tucker sont envoyés ailleurs pour laisser la place aux jeunes et notamment aux trois rookies Cody Williams, Kyle Filipowski et Isaiah Collier. Une surprise néanmoins, la prolongation de Lauri Markkanen et l’impossibilité de l’échanger tout au long de la saison.

Et crevons l’abcès d’entrée, dans cette équipe peu compétitive, le Finlandais a été l’une des grosses déceptions de cette saison en NBA. Après deux exercices de niveau All-Star, l’homonyme de l’interprète de “ta meilleure amie” est redescendu fortement en régime. 6,6 points, 2,7 rebonds et 7,6% de moins au tir qu’en 2022-23, la chute est assez spectaculaire. Il n’a plus joué que quatre matchs depuis le 22 février à cause d’une blessure au dos et n’a dépassé les 30 unités dans un match qu’à quatre reprises. 19,0 points et 5,9 rebonds de moyenne sur l’ensemble de l’exercice, de quoi faire baisser un petit peu sa côte avant un été où il sera probablement à nouveau dans les rumeurs de transferts.

Mais il n’y a pas eu que du négatif. Keyontae George a poursuivi sa progression de manière assez continue, Walker Kessler est revenu sur le devant de la scène après une saison sophomore compliquée (meilleur rebondeur offensif de la Ligue), Kyle Filipowski a montré de très belles choses pour un rookie drafté au second tour et surtout, surtout, Isaiah Collier a impressionné.

L’ancien meneur de jeu d’USC était considéré comme un des plus grands talents de sa cuvée, mais est redescendu dans les mock-drafts après une saison universitaire moyenne. Désormais, il semble avoir tout en magasin pour être un steal avec son 29e choix. Peu et plutôt mal utilisé en début de saison, son niveau a basculé à partir du 12 janvier et ses 23 points, 7 rebonds et 7 passes à Brooklyn. Depuis, le numéro 13 a collectionné les double-doubles et s’est révélé comme un des meilleurs passeurs (au niveau comptable) de toute la Ligue. Sa non-sélection pour les All-Rookies Teams (à une voix près) est difficilement compréhensible, entre Keyontae George et Isaiah Collier le back-court du Jazz est entre de bonnes mains.

La seule déception parmi les rookies est celui sélectionné le plus haut. Cody Williams n’a pas montré beaucoup de flashs de grand talent et il va falloir être patient pour le voir atteindre un bon niveau en NBA. Autre regret de la saison de Utah, la blessure horrible et précoce en tout début de saison de Taylor Hendricks.

Si le Jazz a été mauvais toute la saison, ils ont été excellents dans l’opération tanking en s’inclinant à 21 reprises lors des 23 derniers matchs. Ils ont tout fait pour terminer avec le pire bilan de la Ligue. Malheureusement, ça n’a pas payé à la Loterie puisqu’ils n’auront “que” le 5e choix de la prochaine Draft. Ils auront également le 21e pick, ancienne propriété des Minnesota Timberwolves.

La saison du Jazz en quelques articles

L’image de la saison

La blessure de Taylor Hendricks a marqué de nombreux fans de NBA au vu de l’angle horriblement peu naturel pris par sa jambe. Parti seul en contre-attaque contre Dallas, l’ailier-fort s’est vite retrouvé au sol et n’a plus pu jouer de la saison. Fracture du péroné et cheville disloquée, on espère le revoir en bonne forme l’année prochaine !

Pourquoi on peut sourire

Parce que la lente reconstruction de Utah est tout de même sur de très bonnes bases. Il y a du talent sur les extérieurs (George, Collier), comme à l’intérieur (Kessler, Filipowski), les finances sont extrêmement bonnes, Lauri Markkanen pourrait, en cas de départ, rapporter d’autres bons assets et surtout les picks de Drafts sont très nombreux sur les prochaines années. Déjà deux nouvelles sélections dans le Top 21 à venir en 2025.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que l’excitation est basse, qu’il y a peu de joueurs frissons, pas de crack assez fort pour être le visage de la franchise et de la reconstruction. Les bonnes années arriveront sûrement, mais elles ne sont pas encore toutes proches, surtout dans une Conférence Ouest aussi blindée. Le Jazz pourrait faire encore moins que 17 victoires la saison prochaine et ce ne serait pas une surprise.

Et la suite ?

Will Hardy vient d’être prolongé jusqu’en 2031, le Utah Jazz reste dans son projet de reconstruction, dans sa ligne de conduite. Ils devront espérer faire un bon choix avec le 5e pick de la Draft et pourquoi pas du talent sur les ailes comme Tre Johnson, Kon Knueppel ou Collin Murray-Boyles. Le développement va prendre du temps, mais sera très intéressant à suivre à Salt Lake City.

Source stats : TrashTalk