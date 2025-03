La NBA inflige 100 000 dollars d’amende au Jazz

Comme les Sixers en début de saison, avec Joel Embiid, la NBA a puni ce mercredi le Jazz. La raison ? Selon la ligue, la franchise n’a pas fait jouer Lauri Markkanen alors que ce dernier était en condition adéquate. L’équipe a réagit avec ironie sur les réseaux sociaux.

100 000 dollars, ça fait une sacrée somme pour une amende. Cependant, on sait très bien que la NBA ne rigole pas du tout avec son business. Et le business de la NBA, c’est avant tout des stars qui font briller la ligue et le basket sur les parquets, soir après soir. Alors quand l’une des équipes ne joue pas le jeu et laisse un joueur important au repos, Adam Silver et son équipe font directement payer le prix fort afin d’éviter toute récidive et laisser entendre à tout le monde ce qu’il en coûte de contourner les règles.

The violation occurred when the Jazz failed to make star forward Lauri Markkanen available against the Wizards on March 5 as well as other recent games. https://t.co/KpM5SxPWu6

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2025

Lauri Markkanen n’a donc pas joué face aux Wizards (yay…) alors qu’il aurait dû être présent en tenue, selon la ligue. 100 briques d’amende, un bon gueuleton et on en parle plus ? Pas forcément. Si le Jazz se fait reprendre dans le même cas, ce sera 250 000 dollars. Et là, ça calme un peu plus. En attendant, la franchise prend l’affaire avec ironie, en témoigne l’injury report du jour avec l’ensemble des blessés indiqué “disponible”.

Updated Jazz Injury Report:

*AVAILABLE – Jordan Clarkson (left plantar fasciitis)

*AVAILABLE – Lauri Markkanen (low back – injury management)

*AVAILABLE – Jaden Springer (low back soreness) https://t.co/hob5gAletN

— Utah Jazz (@utahjazz) March 12, 2025



Source : Shams Charania