Neuf matchs sont sur le programme NBA de la nuit, avec dans le lot une rencontre qui pourrait bien représenter une preview des prochaines Finales.

Le programme NBA du soir

0h30 : Hawks – Hornets

0h30 : Celtics – Thunder

0h30 : Raptors – Sixers

1h : Spurs – Mavs

1h : Heat – Clippers

1h : Grizzlies – Jazz

1h : Rockets – Suns

3h : Nuggets – Wolves

3h : Blazers – Knicks

Le match à ne pas rater : Celtics – Thunder

Avant le début de la saison, Boston et Oklahoma City étaient les deux grands favoris pour se retrouver en Finales NBA lors du mois de juin 2025. Rien n’a vraiment changé depuis, même si Cleveland domine la Conférence Est devant les Celtics. Ces derniers restent le champion en titre et jouent comme tel avec 15 victoires sur les 18 derniers matchs. Quant au Thunder, il foudroie la concurrence à l’Ouest avec un bilan global de 53 victoires pour 12 défaites.

On a déjà eu aperçu de cette confrontation au début du mois de janvier à Oklahoma City, avec une rencontre qui a basculé dans le quatrième quart-temps. Le Thunder avait étouffé les Celtics 29-12 dans l’ultime période pour l’emporter 105-92. Ce soir à Boston, le scénario risque d’être différent puisque OKC sera notamment privé de Jalen Williams, touché à la hanche. Cela pourrait pas mal handicaper le Thunder. On va surveiller de près le supporting cast de Shai Gilgeous-Alexander pour voir qui va step-up sur la grande scène.

Allez, on se donne rendez-vous à 0h30, pour l’un des sommets de la saison NBA !

🔥 THUNDER. CELTICS. 🔥

🍿 OKC: No. 1 in the West, 16-3 in last 19 games

🍿 BOS: No. 2 in the East, 15-3 in last 18 games

🍿 Both teams boast top 5 offenses and defenses

Shai Gilgeous-Alexander (32.7 PPG) and the West-leading Thunder visit Jayson Tatum (27.2 PPG) and the… pic.twitter.com/TmzDJaCcEN

— NBA (@NBA) March 12, 2025

Parmi les autres affiches à surveiller, on gardera tout particulièrement un œil sur le Nuggets – Wolves (3h), qui représente un remake des derniers Playoffs.

Si Minnesota a un peu changé de visage depuis et réalise une saison assez moyenne, Anthony Edwards et ses copains sont sur une grosse dynamique : cinq victoires de suite depuis le retour de blessure de Julius Randle, et même dix succès consécutifs avec Julius dans le lineup. La bande de Nikola Jokic peut-elle les calmer ?

Les Français en lice

Zaccharie Risacher face à Moussa Diabaté, Tidjane Salaün est out (G League).

Nico Batum à Miami.

Rudy Gobert (dos) est incertain face aux Nuggets.

Ousmane Dieng chez le champion en titre.

Guerschon Yabusele (genou) est incertain pour le match face aux Raptors.

Rayan Rupert verra-t-il le terrain face aux Knicks ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici