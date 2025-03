Jalen Williams forfait pour le choc Celtics – Thunder

Après une double confrontation contre les Nuggets, le Thunder va rencontrer un autre gros morceau ce mercredi : les Boston Celtics. Et ce sera sans Jalen Williams.

Touché à la hanche lors du deuxième match contre Denver lundi, Jalen Williams n’avait pas pu finir la rencontre. Et malheureusement, le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander n’est pas remis pour le choc contre les Celtics ce soir.

D’après ESPN, J Dub est en effet annoncé forfait pour la rencontre entre le Thunder et le champion en titre à Boston.

C’est forcément un coup dur pour Oklahoma City, qui a montré quelques limites en l’absence de Williams face aux Nuggets l’autre jour. Denver a enchaîné les prises à deux sur SGA pour le forcer à lâcher la balle, et personne n’a vraiment réussi à prendre le relais. On imagine que les Celtics tenteront une stratégie similaire sans l’ailier All-Star, qui tourne à plus de 21 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne cette saison.

