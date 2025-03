Bucks, Pistons, Pacers : le point sur la (grosse) course à la 4e place de l’Est

Source : Montage TrashTalk via NBA League Pass

Alors que la régulière est entrée dans sa dernière ligne droite, celle qui sera déterminante pour beaucoup d’équipe à tous les étages du classement, on vous propose de faire un point sur l’une des places les plus convoitées de l’Est : la 4e. Bucks, Pistons et Pacers sont effectivement au coude à coude pour récupérer l’avantage du terrain au premier tour.

Il va être haletant jusqu’au bout de la saison, ce duel à trois entre Detroit, Milwaukee et Indianapolis. Les trois équipes se tiennent actuellement dans un mouchoir de poche. Avantage Pistons ce mercredi 12 février, mais rien n’est encore joué.

4e – Pistons : 37 victoires – 29 défaites

5e – Bucks : 36 victoires – 28 défaites

6e – Pacers : 36 victoires – 28 défaites

Cette nuit, les Pacers ont pris un succès très important à domicile, face aux Bucks. Tyrese Haliburton en homme providentiel avec son tir invraisemblable en fin de match. Dans la même soirée, Detroit s’est imposé à Washington, gardant une courte tête d’avance (avec deux matchs de plus, néanmoins).

Qui est actuellement favori pour s’emparer de l’avantage du terrain en Playoffs, certainement face à l’un des deux autres ? La science du terrain est inexacte (dieu merci, d’ailleurs) mais celle des chiffres permet d’y voir un peu plus clair. Les Bucks partent avec un avantage : celui du tiebreaker. Pour l’instant, Giannis Antetokounmpo et les siens sont les mieux placés au jeu des confrontations directes. Voyez plutôt.

Bucks : 2-0 vs. Pistons (deux matchs restants) / 2-1 vs. Pacers (un match restant)

Pistons : 0-2 vs. Bucks / 1-3 vs. Pacers (tiebreaker perdu)

Pacers : 0-2 vs. Bucks / 3-1 vs. Pistons (tiebreaker gagné)

Les Pistons, comme vous le voyez, ont tout intérêt à ne plus lâcher beaucoup de matchs d’ici au 13 avril pour espérer une qualification en Playoffs avec l’avantage du terrain. Vous nous direz, Bucks et Pacers aussi, mais en cas d’égalité, ces deux équipes sont en ballotage favorable pour l’emporter. D’ailleurs, ça donne quoi niveau calendrier pour tout ce beau monde ?

Du point de vue adversaires restants, ce sont les Pacers qui s’en sortent légèrement mieux que ses adversaires directs. Pistons comme Bucks héritent d’une fin de régulière assez complexe, avec notamment une énorme double confrontation directe… les deux derniers soirs de la régulière, en back to back. En attendant, Detroit va devoir se farcir du Thunder (deux fois), du Cavaliers, du Knicks notamment. Il y aura aussi les Mavericks, les Spurs, les Pelicans, où aucune erreur ne sera malheureusement tolérée.

Chez les Bucks, ce sont plus les grosses bagarres de l’Ouest qui vont être l’enjeu des adversaires des hommes de Doc Rivers. Warriors, Lakers, Wolves, Suns, Kings, Thunder, Nuggets. À l’Est, on retrouve les Knicks et donc le double match face à Detroit pour terminer la saison. Qui risque bien, au rythme actuel, d’avoir un fort goût de Playoffs.

Enfin, pour les Pacers, c’est un poil plus gentil. Ce qui ne veut pas dire plus facile dans le réel, attention. Il reste notamment les Lakers, les Bucks (deux fois), le Thunder, les Nuggets, les Wolves et les Cavaliers (deux fois chacun). Il y a aura cependant les Nets, les Hornets, le Jazz, les Mavericks pour prendre des victoires obligatoires.

La 4e place est une donnée essentielle pour chacune des trois équipes évoquées dans cet article. La récompense est à la hauteur des efforts fournis et à fournir : l’avantage du terrain en Playoffs, au premier tour. Pour des équipes qui se tiennent en un mouchoir de poche, et dans des salles acquises à une cause forte, cela peut faire une différence décisive.