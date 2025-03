Les Nuggets prennent leur revanche sur le Thunder, Nikola Jokic monumental ! (127-140)

Deuxième partie d’une double confrontation attendue tant pour le jeu collectif que pour la course au MVP, ce Thunder – Nuggets n’a pas déçu. Denver a pris sa revanche grâce à un Nikola Jokic tout bonnement injouable. Le Joker a mené son groupe vers un succès qui prend une importance double en raison de la défaite des Lakers à Brooklyn.

On attendait une réponse des Nuggets, une réponse de Nikola Jokic. Elle a eu lieu, et avec une manière plus que convaincante. Pourtant, c’est bien le Thunder qui a d’abord pris les devants dans un match où Denver a fait le pari de doubler Shai Gilgeous-Alexander. Au dessus du lot lors du match de dimanche, le meneur du Thunder a éprouvé plus de difficulté dans la création. Il a donc délégué la tâche à Jalen Williams, qui a parfaitement pris ses responsabilités… avant de se blesser et de devoir rejoindre le vestiaire.

Coup dur pour Mark Daigneault, qui s’est reposé sur l’adresse de Luguentz Dort et les problèmes de rotation défensive des Nuggets, notamment à 3-points. Nikola Jokic fait son oeuvre, mais n’a pas encore un impact important sur le match. Jamal Murray est celui qui maintient les Nuggs à flot en première mi-temps.

C’est en deuxième mi-temps que le triple MVP va marquer la rencontre de tout son talent. Injouable, inéluctable, tout ce que vous voulez. Dos au panier, il lui suffit d’enfoncer son défenseur (Isaiah Hartenstein, on ne parle pas d’un gars chétif) pour que ce soit automatiquement fini. Passe ou tir dans la foulée, c’est trop pour la défense du Thunder qui encaisse les coups sans pouvoir trop les rendre.

Malgré l’adresse extérieure impressionnante de Dort depuis le parking (8/14 !), il a manqué d’un Jalen Williams pour créer un déséquilibre décisif dans la défense de Denver. En fin de match, Michael Malone a arrêté sa trappe sur Shai pour éviter de concéder des tirs ouverts à 3-points. Solution payante, tandis qu’en attaque, Jamal Murray voit l’arceau grand comme une piscine. 34 points pour le Canadien qui a parfaitement profité des solutions notamment offertes par un Nikola Jokic tout bonnement au-dessus du lot. À un niveau de MVP, très clairement.

La victoire de Denver revêt un intérêt double, car dans le même temps, les Lakers ont perdu à Brooklyn. Les Nuggets comptent désormais deux succès d’avance sur LA, un matelas nécessaire avant une double confrontation contre La La Land qui commencera samedi prochain.