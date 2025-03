Zaccharie Risacher enchaine ! Nouvelle grosse perf cette nuit face aux Sixers, avec notamment une énorme première mi-temps. Allez le Zacchos, va nous chercher ce trophée de Rookie Of the Year !

Zaccharie Risacher est ce genre de jeune homme bon sous tout rapports, il l’est, mais lorsque vous l’oubliez dans un corner la punition est proche. Un gros three qui filoche avec une rapidité d’exécution rappelant el grande jugador Batum, et pour le show Zaccharie adore aussi se faire oublier au rebond pour venir claquer un énorme putback à la française. Cette nuit l’ancien ailier de la JL Bourg a commencé son match par un défi réussi face à Guerschon Yabusele, sans se prendre de mandale et c’est une perf, puis il a continué à étinceler tout au long de la première mi-temps. Un régal.

Zaccharie Risacher à la mi-temps face aux Sixers :

🔹17 points

🔹6 rebonds

🔹1 passe

🔹7/9 au tir, 2/4 du parking

🇫🇷🇫🇷🇫🇷pic.twitter.com/pxJvCale7C

Moins en vue après la pause, il n’empêche que Risacher s’en sort au final avec une victoire – la quatrième en cinq matchs – et une nouvelle grosse perf le confortant dans l’un de ses objectifs de fin de saison : le trophée de Rookie Of the Year. La course actuelle ? Probablement menée par le bondissant Stephon Castle (Spurs), mais pour le moment Zaccharie est à la bagarre juste derrière avec Jaylen Wells notamment. Pas un très grand cru en matière de perfs de rookie, et on se dit même qu’avec un gros run de fin de saison Zacch pourrait aller braquer le fossé ? Est-ce qu’on y croit ? Mieux, on vient même de l’écrire. Allez le Zacch, fonce !