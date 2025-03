Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus : Shai Gilgeous-Alexander et Trae Young.

SGA a marqué les esprits avec sa grosse perf’ de MVP (40 points) hier face aux Nuggets de Nikola Jokic. Une perf’ qui ponctue une semaine tout simplement parfaite pour Shai Gilgeous-Alexander, auteur également d’un match à 41 points face aux Grizzlies et d’un autre à… 51 pions face aux Rockets. Tout ça pour trois victoires en trois matchs. Sur sept succès consécutifs, le Thunder de Shai est seul au monde dans la Conférence Ouest.

Dans la Conférence Est, Trae Young a fait du Trae Young et les Hawks ont même enchaîné les victoires. Trois en quatre matchs, contre Memphis et Indiana deux fois, avec des stats de patron pour Ice Trae : 24,5 points et 13 passes par match !

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Desmond Bane et Ja Morant (MEM), Stephen Curry (GSW), Luka Doncic et LeBron James (LAL), James Harden et Ivica Zubac (LAC), Nikola Jokic (DEN) et Julius Randle (MIN).

Est : Giannis Antetokounmpo (MIL), Paolo Banchero (ORL), Cade Cunningham (DET), Josh Giddey et Coby White (CHI), Donovan Mitchell (CLE) et Jayson Tatum (BOS).

Source texte : NBA