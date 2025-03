C’est un programme bien chargé qui nous attend ce soir avec 12 rencontres en NBA. Comme la veille, c’est le choc entre le Thunder et les Nuggets qui sort du lot, même si Nikola Jokic est officiellement listé comme incertain.

Le programme NBA du soir

0h30 : Heat – Hornets

0h30 : Raptors – Wizards

0h30 : Nets – Lakers

0h30 : Hawks – Sixers

0h30 : Celtics – Jazz

1h : Bulls – Pacers

1h : Grizzlies – Suns

1h : Rockets – Magic

1h : Thunder – Nuggets

1h30 : Spurs – Mavericks

3h : Warriors – Blazers

3h30 : Kings – Knicks

Le match à ne pas rater : Thunder – Nuggets

Bis repetita pour le Thunder et les Nuggets. Comme hier après-midi, les deux équipes se retrouvent dans l’Oklahoma, avec Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic (incertain à cause d’un bobo au coude et à la cheville) sous le feu des projecteurs dans leur duel pour le titre de MVP 2025. La première manche a été remportée par OKC, avec un SGA au top. Mais Nikola Jokic n’a pas démérité non plus et le Joker pourrait aussi envoyer un message ce soir en cas de grosse performance sur le terrain de son rival. Match immanquable à suivre à partir de 1h.

Mais aussi…

Le Heat doit relever la tête et vite.

Raptors – Wizards, qui veut le plus perdre ?

Les Lakers découvrent la vie sans LeBron James à Brooklyn.

Les Hawks veulent se rapprocher du Top 6 face à des Sixers qui devraient finir la saison en roue libre.

Rockets – Magic, les nostalgiques des années 90 se régalent.

Spurs – Mavs, un derby texan de désossés.

Les Celtics devraient se promener face au Jazz.

Les Warriors partent à la poursuite du Top 5 à l’Ouest face à des Blazers qui vont devoir lancer une série pour encore croire au Play-in.

Les Knicks sont-ils Jalen Brunson dépendants ? La réponse à 3h30.

Les Grizzlies pour remonter sur le podium ou les Suns pour se rapprocher des Mavs ?

Bulls – Pacers, Michael Jordan et Reggie Miller ont quelques souvenirs en tête.

Les Français en lice

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün chez les Hornets, en déplacement à Miami.

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly pour les Wizards à Toronto.

Zaccharie Risacher (Hawks) et Guerschon Yabusele (Sixers) qui se font face.

Ousmane Dieng (Thunder) pour grapiller des minutes face aux Nuggets ?

Sidy Cissoko et Rayan Rupert en cas de garbage time pour les Blazers ?

Pacôme Dadiet (Knicks) ?

