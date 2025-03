L’excitation était de mise pour ce rematch entre le Thunder et les Nuggets, 24h seulement après un gros message envoyé par Shai Gilgeous-Alexander dans la course au MVP. Cette fois-ci Nikola Jokic a frappé, et les deux équipes se quittent donc à 2-2 cette saison. Rendez-vous en finale de conférence ?

Euh, Co-MVP c’est possible ?

Hier soir Shai Gilgeous-Alexander avait frappé très fort dans la course au prestigieux trophée, mais cette nuit Nikola Jokic y est allé de sa descente de coude et a fait passee le meneur du Thunder pour un microbe, avant que SGA, probablement, ne réponde dans 48h avec un match à 50 pions, parce que pourquoi pas.

35 points, 18 rebonds, 8 passes, bah voyons. 15/20 au tir car il ne faut pas gâcher les munitions, une deuxième mi-temps de fou malade, une victoire jumelée à la défaite des Lakers et ça fait beaucoup de bien à Denver, bref soirée parfaite pour le Grand Manitou de Sombor. Et pour vos yeux, voici simplement les highlights du grand bonhomme, à déguster avec la tête de l’émoji qui pleure de bonheur. Dites pas merci, c’est le Joker qui régale.