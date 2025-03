Dix Français étaient théoriquement sur les planches cette nuit en NBA. Pas mal d’entre eux n’ont pas vraiment pu se montrer, mais quelques uns l’ont plutôt très bien fait. On vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit NBA

Moussa Diabaté

Une victoire étonnante à Miami mais 9 petites minutes seulement pour le pivot, pour 2 points et 2 steals.

Tidjane Salaün

Le n°6 de la Draft 2024 n’a pas joué, et on préfère encore voir les Hornets en prendre 35 avec Tidjane en tenue plutôt que Miles Bridges s’amuser sur un terrain. Dommage.

Alexandre Sarr

16 points, 11 rebonds et 3 contres pour le grandiose Alex. 5/19 au tir et une défaite, mais ça tout le monde s’en cogne, on est bien d’accord.

Bilal Coulibaly

Il était saignant, tranchant, mais il s’est très mal réceptionné sur un dunk réussi et il a du sortir pour le reste du match. Bilal a été rassurant ensuite mais pourrait rater le prochain match.

Zaccharie Risacher

Superbe perf du Risach’, avec 22 points, 8 rebonds, une belle victoire et une incroyable première mi-temps face au Sixers. Le podium ROY, c’est tout droit.

Guerschon Yabusele

7 points, 3 rebonds et 4 passes pour le soldat. Il ne le dira jamais, mais il est probablement pressé de jouer dans une équipe qui gagne et plus ça va, plus ce ne sera pas à Philadelphie…

Ousmane Dieng

Aucun ballon perdu, aucun tir raté. Assez facile quand on ne joue que deux minutes mais on retient ce qu’on a envie de retenir.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert

Chauncey Billups n’a pas daigné les faire participer au garbage time face aux Warriors. Lui on l’aime pas, on est d’accord ?

Pacôme Dadiet

Il n’était pas dans le groupe de Thibodeau, qui ne l’aurait de toute manière pas fait jouer. Un peu triste comme phrase.