Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin il semblerait que les Hornets aient besoin qu’on leur réexplique les règles du jeu.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour – Wizards, Jazz et Spurs

Pas de problème pour les Wizards avec une belle défaite face aux Raptors, on espère tout de même que l’acrobatie de Bilal Coulibaly ne lui coûtera pas trop de matchs d’absence. Le Jazz a fait le boulot en se mangeant 33 points de Sam Hauser tout en offrant une belle soirée à cette momie de John Collins, alors que les Spurs se foutent de l’honneur et préfèrent perdre contre le rival texan de Dallas. Business before pleasure.

Mauvaise opération du jour – Hornets, Nets et Raptors

Deuxième victoire de suite pour les Hornets avec un Miles Bridges décidément en pleine forme, décidément on ne fera jamais de cet âne un cheval de courses. Les Nets ont pour leur part battu les Lakers et ça n’est pas malin même si c’est drôle, alors que les Raptors n’ont rien pu faire car s’ils sont trop mauvais contre 90% des équipes NBA, ils ne peuvent pas lutter contre la nullité des Wizards.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Cavs – Nets

0h : Pistons – Wizards

0h30 : Pacers – Bucks

1h : Pelicans – Clippers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

