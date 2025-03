Zion Williamson : “Quand je suis moi-même, personne ne peut m’arrêter”

Auteur de son deuxième triple-double en l’espace de deux semaines hier, Zion Williamson semble avoir franchi un cap au niveau de la polyvalence de son jeu. Le phénomène des Pelicans n’a peut-être jamais été aussi complet…

22 points, 10 rebonds, 12 passes face aux Clippers hier. 27 points, 10 rebonds, 11 passes face aux Suns fin février. En deux semaines, Zion Williamson a réalisé ses deux premiers triple-doubles en carrière, tout en battant son record personnel à la passe (12).

On connaissait le Zion injouable en finition, ou le Zion inarrêtable en transition, voici le Zion redoutable à la distribution.

Zion Williamson recorded his first-career triple-double on Feb. 27…

He recorded his second tonight in the Pelicans win!

🏀 22 PTS

🏀 12 AST (career-high)

🏀 10 REB pic.twitter.com/FW9B3IqBWu

— NBA (@NBA) March 12, 2025

Ce n’est évidemment pas la première fois que Williamson montre ses qualités de playmaker. On avait déjà vu des échantillons de “Point Zion” par le passé, mais il semble avoir franchi un cap supplémentaire. Sans Brandon Ingram parti et Dejounte Murray blessé, les responsabilités balle en main sont en hausse pour Williamson, qui en profite pour faire étalage de sa polyvalence.

“Je ne sais pas si je joue le meilleur basket de ma carrière, ce n’est pas vraiment à moi de décider. En tout cas, je ne me suis jamais senti aussi bien, autant offensivement que défensivement.” – Zion Williamson

Un Zion en grande forme physique et pas blessé, c’est assez rare mais quand c’est le cas, il n’y a pas grand-chose à faire pour l’arrêter. Les Clippers, pourtant l’une des meilleures défenses NBA, en ont fait l’amère expérience hier en deuxième mi-temps.

Sous l’impulsion de Williamson, c’est toute l’équipe des Pelicans qui montre un autre visage sur le plan collectif. Cela ne suffira pas pour sauver la terrible saison 2024-25, mais ça permet de poser des bases pour la prochaine campagne, avec on espère un Zion égal à lui-même.

“Quand je suis moi-même, j’ai l’impression que personne ne peut m’arrêter.” – Zion

“I stand on that. When I am myself, I dont feel like nobody can stop me”

— Zion Williamson pic.twitter.com/OrnN2QNdya

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) March 12, 2025

Sources texte : Pelicans Film Room, conférence de presse d’après-match