D’Angelo Russell : “J’ai été dans tellement d’équipes où le groupe n’était pas la priorité”

Depuis son retour à Brooklyn, D’Angelo Russell alterne le bon et le moins bon. Il s’est ouvert dans une interview à Hoopshype, où il explique notamment qu’il est heureux d’avoir retrouvé une équipe qui met en avant le collectif. Un tir à ses anciennes formations, peut-être ?

D’Angelo Russell se sent mieux, à Brooklyn. Non pas qu’il ait été malheureux chez les Lakers et chez les Wolves, mais disons que les critiques ne l’ont pas épargné (parfois à raison) lorsqu’il évoluait chez ces deux équipes. La situation actuelle lui convient, un rôle de mentor pour un groupe jeune qui a encore beaucoup de profils à accueillir via la Draft dans les saisons à venir. Ce qui plaît particulièrement au meneur ? La mentalité basket de l’équipe.

“J’ai été dans beaucoup d’équipes où le concept d’équipe n’était pas la priorité. Ici, l’équipe représente tout dans tous les aspects. On gagne en équipe, on perd en équipe. Être intégré là dedans et s’y plaire est vraiment cool.”

Un confort qui s’explique aussi par la relation entre Russell et Jordi Fernandez, le coach des Nets. Un technicien qui a été nommé pour écrire la nouvelle page de la franchise, en partant (presque) de zéro. Dans cet esprit, compter sur un homme d’expérience qui connaît très bien les lieux et incarne la réussite maison (Russell est devenu All-Star à Brooklyn). Le joueur est très content de bien s’entendre avec son coach.

“J’apprécie cela énormément car je viens d’endroits où je n’avais pas ce genre de relation. J’ai dit à Jordi de me faire confiance et de m’autoriser à être un joueur complet, pas juste un shooteur. Si je ne mets pas mes tirs, il me fait toujours confiance pour organiser le jeu. Je respecte cela plus que tout. J’ai été un peu catégorisé comme le gars juste bon à shooter. Mais être un basketteur complet est ma force. Le fait qu’il ait choisi de me faire confiance dès mon arrivée est super.”

Forcément, une telle association permet de mieux porter le message du coach auprès des autres joueurs. Et comme un meneur est une sorte de relai pour le coach sur le terrain, mais aussi en dehors avec le leadership. Russell explique s’impliquer dans la bonne compréhension du message global.

“J’essaye de véhiculer du mieux possible le discours de Jordi. En tant que groupe jeune, cela peut parfois rentrer par une oreille et sortir par l’autre. J’essaye donc de faire au mieux pour être une autre voix qui peut relayer ce que dit le coach, et donner l’exemple.”

Et pour la suite ? D’Angelo Russell n’exclut pas de rester à Brooklyn. Un endroit sans trop de pression autour du fait de jouer, gros contraste avec les derniers mois à Los Angeles, par exemple.

“Je vois des choses sortir ici et là. Je vais vous dire, je veux rester là où je suis, peu importe l’endroit. Je suis ici, j’adore les gars, et j’aimerais revenir.”

