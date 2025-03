Shams Charania vient de l’annoncer : LeBron James ne finira pas le roadtrip des Lakers. Les médecins de la franchise ont recommandé un retour à Los Angeles pour continuer à soigner sa blessure à l’aine.

Le rétablissement de LeBron James est en bonne voie. Toutefois, pour faciliter le traitement de son pépin à l’aine contracté lors du choc entre Lakers et Celtics, les médécins de l’équipe ont demandé au King de revenir à Los Angeles pour la suite. Il quitte donc le groupe qu’il ne retrouvera pas avant la fin de la semaine.

Lakers’ LeBron James has returned to Los Angeles, per medical recommendation, as he continues to progress well from a groin strain with the team finishing road trip Thursday in Milwaukee and Friday in Denver, league sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2025

Les Purple and Gold auront deux gros matchs d’ici là, à savoir les Bucks ce jeudi et le back-to-back à Denver le lendemain. Un des enchaînements les plus difficiles de la saison… et aussi l’un des plus capitaux. Les autres blessés notables du groupe : Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith. Le dernier nommé fera son retour à Milwaukee.

Source : Shams Charania