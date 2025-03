Si la performance historique de Nikola Jokic a évidemment attiré tous les regards cette nuit, il y a un autre pivot qui a cartonné du côté de Toronto : Walker Kessler.

Dans n’importe quelle autre soirée où Nikola Jokic n’aurait pas terminé en 30-20-20, on parlerait sans doute beaucoup plus de la performance de Walker Kessler cette nuit.

18 points, 25 rebonds (dont 18 en première mi-temps, record de franchise de Rudy Gobert égalé, et 13 offensifs !), 8 contres en 33 minutes pour le pivot du Jazz à Toronto, qui a ainsi battu deux records personnels en carrière (rebonds et contres).

Kessler rejoint aussi les légendes Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal et Dikembe Mutombo parmi les joueurs terminant un match en minimum 15 points, 25 rebonds et 8 contres. Plutôt honnête. Il aurait même pu aller plus loin en cherchant les 20 points s’il n’avait pas vendangé sur la ligne des lancers-francs (2/7).

Walker Kessler n’a pas réussi à empêcher la nouvelle défaite du Jazz à Toronto, mais l’essentiel est ailleurs pour le jeune pivot de 23 ans.

Kessler confirme sa montée en puissance en cette deuxième partie de saison NBA, lui qui tourne à 13 points – 14 rebonds – 2 contres de moyenne depuis le début de l’année 2025. De quoi s’affirmer dans le projet reconstruction du Jazz. On se souvient que Walker était dans quelques rumeurs de transfert l’été dernier ainsi qu’à la deadline, après une campagne sophomore décevante.

Celui qui a été nommé dans la NBA All-Rookie First Team en 2023, puis sélectionné par Team USA pour la Coupe du Monde, démontre à nouveau qu’il a tout ce qu’il faut pour devenir un pivot impactant dans la Grande Ligue.

“Je ne cesse de parler à Walker de son énergie, de ses efforts, de ses déplacements, de sa capacité à perturber, à donner de l’énergie à notre équipe, et je pense qu’il répond à cet appel” – Will Hardy, coach du Jazz

Source déclaration : DeseretNews