Michael Malone : “Nikola Jokic est clairement dans une classe à part”

Après avoir rejoint l’histoire (une fois de plus) pour une performance juste inédite, Nikola Jokic a eu du mal a être décrit par Michael Malone. Le tacticien des Nuggets célèbre son pivot dans la sobriété, parce que le joueur est à part et qu’il faut sans doute profiter de le voir jouer.

Nikola Jokic est unique. Un postulat vrai hier, vrai aujourd’hui et vrai demain. Cette nuit, l’aspect unique a encore pris un peu de prestige car le Joker s’est inscrit un peu plus dans une histoire au sein de laquelle il navigue avec une facilité impressionnante. 31 points, 21 rebonds, 22 passes, rien de plus à dire. Surtout pour son coach, Michael Malone. Comme nous tous ce matin, sans doute peinant à trouver ses mots pour décrire une telle prestation.

“Nikola Jokic est à part. Je veux dire par là, le seul joueur à 30 points, 20 rebonds et 20 passes dans un match. Je ne peux pas le décrire, ne me demandez pas de le faire. Ce gars est un joueur incroyable, et quand vous êtes à part dans une ligue qui est aussi riche historiquement, ça signifie beaucoup. Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette ligue, mais Nikola, selon moi, est juste à part.” – Michael Malone

Le grand bienfait de cette performance est la victoire des Nuggets en overtime face à des Suns qui n’ont rien lâché. D’un point de vue individuel, et bien que cela ne soit pas vraiment la tasse de thé de Jokic, cette performance marque peut-être un tournant dans la course au MVP. Un quatrième trophée pour le Serbe ? Ce serait invraisemblable et pourtant pas illogique à la lueur de son niveau de jeu qui change radicalement la face des Nuggets.

Source : ESPN