Les images de sa blessure ne laissaient que peu la place au doute. Taylor Hendricks souffre d’une fracture du péroné et d’une cheville disloquée et manquera tout le reste de la saison. Nouvelle terrible pour le jeune joueur du Utah Jazz.

Sa blessure face aux Dallas Mavericks a été assez choquante et l’issue était presque certaine, Taylor Hendricks ne rejouera pas au basket-ball cette saison. Le sophomore prenait de plus en plus de place dans la rotation du Utah Jazz, mais voit sa progression être freinée par cette horrible action.

Will Hardy, son entraîneur, s’est exprimé au micro d’ESPN :

“C’est dur à digérer. Il a beaucoup travaillé. C’est un garçon formidable, et nous essayons donc de nous concentrer sur lui, sur sa santé, de le maintenir en forme, de lui remonter le moral alors qu’il entame sa convalescence. Mais ce sont les moments qui craignent dans le sport.”

Il faut désormais simplement souhaiter le revoir à 100% à l’entame de la saison 2025 !

Lors de son premier match d’absence cette nuit face aux Sacramento Kings, ce sont les rookies qui ont “profité” de ce triste événement. Cody Williams a commencé la rencontre et a inscrit 9 points en 29 minutes tandis que Kyle Filipowski a été très bon avec 12 points et 8 rebonds en sortie de banc. La saison du Jazz semble n’avoir qu’un objectif : développer les jeunes.

Source texte : ESPN