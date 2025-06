Quelques jours après le renvoi de Tom Thibodeau, on se demande tous qui sera le prochain coach sur le banc des Knicks. Le mystère perdure mais plusieurs noms commencent à fuiter, dont celui de Jason Kidd.

Il y a pas mal de coachs réputés qui sont actuellement sur le marché, de Michael Malone à Taylor Jenkins en passant par Mike Brown et quelques autres. Mais visiblement, New York est intéressé par des entraîneurs déjà casés.

D’après Ian Begley de SNY, toujours bien informé (c’est lui qui avait laissé entendre que Tom Thibodeau n’était pas safe à New York avant son licenciement), il y a trois entraîneurs sous contrat qui sont dans les petits papiers des Knicks :

Jason Kidd (Mavericks)

Ime Udoka (Rockets)

Chris Finch (Wolves)

Parmi ces trois-là, Jason Kidd semble représenter une priorité. En effet, selon Begley mais aussi Marc Stein, les Knicks vont demander la permission aux Mavericks pour discuter avec Kidd. On rappelle que l’actuel coach de Dallas a terminé sa carrière de joueur à New York en 2012-13.

The Knicks are expected to request permission to interview Jason Kidd for their head coaching role, per @TheSteinLine.

Kidd has been the Mavericks head coach since 2021, and is reportedly one of the top targets for New York after parting ways with Tom Thibodeau. pic.twitter.com/eTdUmKnyUQ

— Yahoo Sports (@YahooSports) June 6, 2025

L’intérêt des Knicks pour Kidd a aussi le don de booster les rumeurs concernant un potentiel méga-transfert de Giannis Antetokounmpo à New York. J-Kidd a entraîné le Greek Freak à Milwaukee entre 2014 et 2018.

On verra si les Mavs vont autoriser leur entraîneur à discuter avec les Knicks, et s’il est vraiment intéressé par ce poste prestigieux mais terriblement difficile. Si c’est le cas, New York devra offrir une compensation à Dallas (pick de draft ?) sachant qu’il reste deux années à Kidd sur son contrat avec les Mavs.

On serait dans une situation similaire à celle de Doc Rivers en 2013, qui avait été transféré des Celtics aux Clippers contre un choix de premier tour de draft.

