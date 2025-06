Le logo du trophée NBA de retour pour les Finales 2026 ?

Alors que les Finales NBA 2025 viennent de démarrer, certains sont nostalgiques d’une période où le logo du trophée NBA se trouvait au milieu du parquet. Si vous faites partie de ceux-là, on a peut-être une surprise pour vous.

Alors qu’on voit des parquets colorés pour la NBA Cup et le logo de cette dernière au milieu du terrain, on ne voit pas de signes particuliers pour les matchs de Finales NBA. Le trophée dessiné sur le parquet a disparu, tout comme les inscriptions “The Finals”. Et ce au plus grand regret de nombreux fans.

Interrogé sur le sujet hier lors d’une conférence de presse à Oklahoma City, le commissionnaire de la Ligue Adam Silver a d’abord donné les raisons derrière cet abandon (via The Athletic).

“L’une des raisons pour lesquelles nous avons abandonné les logos sur les terrains est que – que ce soit une question de perception ou la réalité – on avait l’impression que les logos rendaient le terrain plus glissant, et c’était un changement sur le terrain qui arrivait juste au moment de la Finale. Peut-être est-ce pour des raisons superstitieuses ou simplement parce que les équipes ont le sentiment que nous ne devrions pas changer les choses à l’occasion d’une compétition aussi importante. C’est en grande partie pour cette raison que nous avons cessé d’apposer les logos sur le terrain.”

Ensuite, Silver a laissé entendre qu’un retour des logos dédiés aux Finales NBA est possible, peut-être dès 2026.

“Il y a peut-être un moyen de contourner le problème […] Je suis également nostalgique de certaines choses. […] C’est agréable quand vous regardez des anciens highlights et qu’ils se distinguent parce que vous voyez le logo du trophée ou une autre indication qu’il s’agit d’un événement spécial. Nous allons donc nous pencher sur la question.”

Pour rappel, le logo du trophée NBA au milieu du parquet a été installé pour la première fois en 2005 et a duré jusqu’en 2009. Quant à l’inscription “The Finals”, elle a disparu après les Finales 2014.

