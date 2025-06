Grèce : Evan Fournier (expulsé) au coeur d’une finale incontrôlable

Après une deuxième manche sous très haute tension, le Panathinaïkos et l’Olympiakos se retrouvaient pour un match 3 à haut risque dans le cadre des finales du championnat grec. L’Olympiakos s’est imposé, dans un match qui n’a pas laissé Evan Fournier indemne. Encore une fois, le terme le plus approprié pour parler de la rencontre semble être celui de “gigantesque bazar”.

Comment parler de ce match sans occulter quelconque fait lié de près ou de loin à la confrontation entre les deux clubs que sont le Panathinaïkos et l’Olympiakos ? Ok, alors commençons par parler des suites de l’affaire ayant mêlé les présidents des deux formations lors de la deuxième manche de la finale. Dimitris Giannakopoulos, pour ses propos très choquants envers l’un des co-présidents de l’Olympiakos et sa fille, a été banni 10 mois des salles de basket grecques.

Un sanction tout à fait logique qui n’a malheureusement fait qu’ajouter un peu plus d’huile sur le feu d’une rencontre déjà proche de la bascule dans le chaos. Une bascule qui s’effectuera avec l’énorme faute de Kendrick Nunn sur Evan Fournier, un geste complètement inconscient qui aurait pu lourdement blesser le français.

Cette faute de Kendrick Nunn sur Evan Fournier… 😰pic.twitter.com/MKu7VQWZjw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 7, 2025

Derrière, la rencontre va prendre un tournant incontrôlable. Evan Fournier est exclu pour un geste obscène destiné à des fans du Panathinaikos (et manquera sans doute un éventuel prochain match pour cause de suspension attendue), Kendrick Nunn et Ergin Ataman (coach du Panathinaikos) sont également renvoyés au vestiaire pour des fautes techniques. Selon l’Olympiakos, Fournier et Giorgos Bartzokas ont été agressés à la fin de la partie. Comme lors du deuxième match, chaque club a prolongé la confrontation par communiqués interposés.

Cette faute de Kendrick Nunn sur Evan Fournier… 😰pic.twitter.com/MKu7VQWZjw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 7, 2025

Le Panathinaikos a ainsi indiqué son intention d’engager une action en justice contre Fournier pour son geste de fin de partie, le décrivant comme “le pire de l’histoire du basketball grec” (alors que le président du club vient de se faire exclure des salles pour des propos appelant au viol, on est très clairement chez les fous).

L’Olympiakos, de son côté, prévoit également une action en justice, relative aux agressions rapportées du coach et de Fournier après la fin de la rencontre. En ne manquant pas d’en placer une pour le geste ultra-dangereux de Nunn, qui sera aussi sujet à une plainte, selon le club.

Concernant le sportif (puisque c’est bien ce dont on devrait parler, à la base…), l’Olympiakos mène 2-1 dans la finale, et n’est plus qu’à un succès du titre. Cependant, aucune garantie n’existe – à l’heure actuelle – concernant la tenue du match 4.