Bucks : Giannis Antetokounmpo parti pour rester ?

L’un des gros dossiers de l’intersaison, c’est évidemment l’avenir de Giannis Antetokounmpo. Mais alors que les rumeurs concernant un potentiel transfert continuent d’animer l’actu, le Greek Freak pourrait décider de donner une nouvelle chance aux Bucks…

Partira ? Partira pas ?

Après une nouvelle élimination au premier tour des Playoffs, et alors que l’avenir s’annonce assez morose à Milwaukee, Giannis semblait ouvert à un scénario dans lequel il quitte sa franchise de toujours. Immédiatement, on a eu une multitude de rumeurs et nombreux sont ceux qui pensaient qu’un transfert était inévitable.

Sauf que depuis, on n’a pas trop de nouvelles concernant les motivations du Freak. Il n’y a pas eu de demande de trade à l’heure de ces lignes, et rien n’a fuité sur les échanges entre Giannis et les Bucks. De quoi refroidir les managers intéressés par les services de la superstar de Milwaukee.

Voici la dernière update de l’insider Jake Fischer :

“Au moment du Draft Combine, il y avait beaucoup d’optimisme, d’espoir et d’excitation (de la part des dirigeants pour un transfert de Giannis). Mais récemment, cet optimisme a été remplacé par du scepticisme. Pour avoir parlé aux agents, aux dirigeants, peu croient à un transfert en ce moment précis. Ils sont plutôt dans l’optique : ‘j’attends de voir pour le croire’ – qu’un joueur qui apprécie d’être le visage de sa franchise, qui est la pièce maîtresse des Bucks, souhaite jouer ailleurs.”

Si l’insider ajoute que beaucoup de choses peuvent se passer dans les prochaines semaines, et qu’on devrait en savoir plus sur les motivations de Giannis fin juin, un blockbuster trade du Freak n’est donc absolument pas une certitude. C’est même le scénario inverse qui semble aujourd’hui être privilégié par les insiders.

REPORT: The momentum for Giannis requesting a trade from the Bucks has “significantly stalled”, per @JakeLFischer

“The common belief amongst league insiders that he will remain with the only franchise he’s ever played for.”

(h/t @RealGM) pic.twitter.com/njC0xw4Asj

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 7, 2025

Franchise player par excellence, champion NBA avec les Bucks en 2021 et attaché à sa franchise de toujours, Giannis Antetokounmpo pourrait faire preuve de patience en laissant Jon Horst (GM) bricoler pour monter un effectif plus compétitif dans les années à venir. L’avantage de Milwaukee, c’est que la franchise évolue dans la faible Conférence Est. Et cela pourrait pousser le Freak à rester.

Néanmoins, on sait aussi que le principal objectif de Giannis à ce stade de sa carrière, c’est de remporter une deuxième bague de champion. Les Bucks peuvent-ils vraiment redevenir un concurrent sérieux à l’Est sur le court-moyen terme ? Il le faudra pour nourrir les grosses ambitions de leur superstar.

Sources texte : Jake Fischer