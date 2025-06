Si l’affiche opposant le Thunder aux Pacers représente de superbes Finales NBA d’un point de vue purement basket, on se doutait qu’elle n’allait pas rassembler les foules au vu de la taille des deux marchés (Oklahoma City et Indiana). Cela se confirme dans les chiffres.

8,91 millions de téléspectateurs (en moyenne) étaient devant ESPN/ABC pour suivre le Game 1 entre OKC et Indiana.

D’après Sports Media Watch, c’est tout simplement le chiffre le plus faible depuis que Nielsen a commencé à recenser ces données en 1988. Les Game 1 des Finales NBA 2020 et 2021 ont certes connu des chiffres plus faibles, mais c’était dans le contexte très particulier du COVID, ce qui rend la comparaison très difficile.

Par rapport aux Finales de l’an passé (Celtics – Mavericks), le match d’ouverture entre le Thunder et les Pacers a débouché sur une baisse d’audience de 20%. Un chiffre assez énorme.

Game 1 of the Pacers–Thunder NBA Finals averaged a 4.7 rating and 8.91 million viewers on ABC, making it the lowest-rated and least-watched Finals opener since Nielsen tracking began in 1988—excluding the COVID-impacted 2020 and 2021 series, per @paulsen_smw pic.twitter.com/PzHwJOGy9F

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 6, 2025

Si l’incroyable fin de match et le game-winner de Tyrese Haliburton ont un peu sauvé la mise (plus de 11 millions de téléspectateurs sur la fin), tout en réalisant un carton sur les réseaux sociaux (voir plus bas), les craintes qu’on pouvait avoir concernant les audiences se confirment.

Cette finale entre deux très belles équipes mais surtout deux petits marchés ne passionnent pas vraiment l’Amérique, en dehors des gros fans de balle orange. Le Thunder et les Pacers, ce ne sont pas les Lakers, les Warriors, les Celtics ou les Knicks, qui possèdent d’énormes fanbases et des stars constamment mises en avant.

Espérons désormais que l’incroyable scénario du Game 1 booste les audiences du Game 2, qui se jouera ce dimanche soir (un spot favorable) à Oklahoma City.

Source texte : Sports Media Watch

🏀 Indiana’s Game 1 victory over Oklahoma City in the NBA Finals on ABC peaked with 11 million viewers at the end of the 4th quarter when Tyrese Haliburton hit the game-winning shot.

🏀 Game 1 averaged nearly 3 times more viewers than the next most-watched program on any other…

— NBA Communications (@NBAPR) June 7, 2025