En marge du début des Finales NBA hier, le commissionnaire Adam Silver a répondu à différentes questions durant sa traditionnelle conférence de presse. Il s’est notamment exprimé sur la longueur de la saison régulière et l’impact potentiel sur l’état de santé des joueurs.

Faut-il réduire le nombre de matchs en NBA pour limiter les blessures ?

C’est une question qui est beaucoup revenue il y a trois semaines avec les (gros) pépins physiques de Jayson Tatum et Stephen Curry. Une question sur laquelle on a voulu se poser en long et en large, et qui a été balancée à Adam Silver hier en conférence de presse.

Le commissionnaire a plus ou moins botté en touche.

“Je ne vois pas vraiment l’intérêt de réduire le nombre de matchs. Les gens ont l’habitude de dire qu’il faut réduire le nombre de matchs parce que cela conduira à une réduction du nombre de blessures. Il n’y a absolument aucune donnée qui le suggère. Si c’était le cas, on pourrait penser qu’il y a plus de blessures en avril qu’en octobre. Ce n’est pas le cas. On pourrait aussi penser qu’il y a plus de blessures pendant les séries éliminatoires que pendant la saison régulière. Ce n’est pas le cas non plus.”

Sans vouloir jouer les donneurs de leçons, ou prendre le costume d’un médecin du sport, on voit mal comment moins de matchs et donc plus de repos ne pourrait pas être globalement bénéfique aux joueurs, surtout quand on connaît le rythme effréné de la NBA.

Un rythme effréné en régulière avec 82 matchs mais également intense en Playoffs. Après le Game 7 de demi-finale de conférence entre le Thunder et les Nuggets, Aaron Gordon – blessé durant la rencontre – avait demandé plus de repos entre les rencontres, histoire de pouvoir mieux récupérer. La réponse de Silver sur le sujet :

“Il y a plus d’espace entre les matchs de Playoffs que lorsque vous et moi avons grandi dans la NBA. Nous avions l’habitude de jouer les Playoffs les week-ends en back-to-back. […] En fait, on considère que les blessures sont en baisse pour ces Playoffs, historiquement on est à notre deuxième niveau le plus bas en dix ans. Nous avons donc des équipes en bonne santé à l’approche des Finales. Cela dit, nous examinons bien sûr la situation de très près. Mais nous n’allons pas changer juste pour changer.”

Examiner la situation de près… avec le regard d’un businessman.

Adam Silver ne le cache pas, il y a une très grosse donnée économique à prendre en compte dans cette discussion. Moins de matchs ne serait pas une bonne affaire pour les caisses de la NBA, même si le jeu en ressortirait sans doute grandi…

“La NBA, c’est un business”, on le dit et on ne le répétera jamais assez.

Source texte : conférence de presse Adam Silver

