L’utilisation de Jalen Brunson, une des raisons du renvoi de Tom Thibodeau ?

Quelques jours après le licenciement de Tom Thibodeau par les Knicks, plusieurs éléments commencent à être dévoilés par les insiders US concernant les raisons de ce renvoi. Parmi ces dernières ? L’utilisation de Jalen Brunson.

Si l’on en croit Ramona Shelburne d’ESPN, la décision de virer Tom Thibodeau n’a pas été prise sur un coup de tête par les dirigeants de New York. L’élimination face aux Pacers en Finales de Conférence a plutôt été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Un vase qui s’est rempli tout au long de la saison, une saison à 51 victoires certes mais avec beaucoup de hauts et de bas. Les méthodes chères à Thibs (notamment sa tendance à se reposer sur ses titulaires en utilisant peu son banc) ont commencé à peser sur le groupe. Un aspect en particulier était source d’inquiétude à New York : la grosse utilisation de Jalen Brunson.

Jalen Brunson’s usage under Tom Thibodeau was a legitimate concern, per @ramonashelburne

“One league source suggested history could serve as a warning precedent — that Brunson, who missed games this season because of ankle and calf injuries, would struggle to hold up long term… pic.twitter.com/FFSFbWNi5e

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 6, 2025

Jalen Brunson a joué 35,4 minutes par match cette saison en régulière, son plus gros total à égalité avec la campagne 2023-24. Il n’a jamais eu autant de responsabilités offensives qu’aux Knicks, où il est évidemment la pièce centrale de l’attaque.

Malgré l’ajout de joueurs comme Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns cette saison, en plus d’OG Anunoby l’an passé, Brunson a continué d’être un meneur très ball-dominant sur lequel Thibodeau s’est beaucoup reposé, tout particulièrement dans le money-time. Non seulement cela a parfois rendu les Knicks trop prévisibles et donc moins efficaces, mais en plus ça a ajouté un gros kilométrage sur le compteur de JB. De quoi potentiellement augmenter les risques de blessures.

“Une source de la Ligue a suggéré que l’histoire pourrait servir de précédent – que Brunson, qui a manqué des matchs cette saison à cause de blessures à la cheville et au mollet, aurait du mal à tenir sur le long terme sans un système offensif plus équilibré, comme Derrick Rose lorsqu’il jouait pour Thibodeau à Chicago.”

Aujourd’hui encore, certains fans de Chicago en veulent à Tom Thibodeau pour avoir laisser Derrick Rose sur le terrain dans les dernières minutes d’un match de Playoffs contre les Sixers en 2012, match qui était gagné mais dans lequel Rose s’était pété le genou. Visiblement, du côté de New York, on voulait éviter un scénario similaire avec Jalen Brunson.

Si Brunson manque peu de matchs, il doit quand même souvent faire avec des petits bobos, en particulier à la cheville comme on l’a vu cette année. Il avait aussi terminé les Playoffs 2024 à l’infirmerie à cause d’une blessure à la main. Certes, ce serait trop facile de dire que c’est de la faute de Thibs, mais un peu moins de responsabilités sur les épaules de Jalen (1m88, 86 kilos) pourrait en effet être bénéfique sur le long terme.

Jalen Brunson was asked if he has confidence that Tom Thibodeau is the right coach for the Knicks moving forward:

“Is that a real question right now? You just asked me if I believe if he’s the right guy. Yes.” pic.twitter.com/FRjCO8genL

— Knicks Videos (@sny_knicks) June 1, 2025

Jalen Brunson a souvent soutenu Tom Thibodeau publiquement, en particulier sur les questions de temps de jeu. Mais aux yeux du président Leon Rose, Thibs n’a pas fait ce qu’il fallait pour maximiser l’effectif autour de lui, et New York se retrouve ainsi devant une intersaison cruciale aujourd’hui.

Entre nouveau coach, recrutement, et un Brunson à ne pas cramer, l’avenir risque d’être mouvementé à New York.

Source texte : ESPN