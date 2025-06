Les Knicks ont tenté de recruter Kevin Durant à la deadline, rebelote cet été ?

En marge des Finales NBA qui ont commencé tambour battant, on a les rumeurs de transfert concernant Kevin Durant. Chaque jour ou presque, on a une nouvelle update. La dernière ? Les Knicks pourraient tenter de se positionner sur le dossier KD.

Suite au renvoi du coach Tom Thibodeau ces derniers jours, un climat d’incertitude entoure New York. Que ce soit concernant le poste d’entraîneur mais aussi l’effectif pour la saison prochaine.

Hier, l’insider d’ESPN Shams Charania a balancé une mini-bombe en prononçant les mots “Knicks” et “Kevin Durant” dans la même phrase.

“Il y avait un intérêt mutuel entre Kevin Durant et les Knicks à la trade deadline (en février, ndlr.). Les Knicks ont même fait une offre pour Kevin Durant. Bien sûr, il n’y a pas eu de transfert, et on verra ce qui se passe dans les semaines à venir. Est-ce que les Knicks vont tenter de recruter une star ? Au grand minimum, ils devront ajouter de la profondeur à leur effectif.”

On sait que Kevin Durant a de bonnes chances de se faire transférer avant la Draft NBA du 25 juin. On sait aussi que les Knicks veulent se montrer agressifs pour maximiser leur fenêtre de tir dans une Conférence Est qui s’annonce faible et ouverte l’an prochain. Enfin, qui dit New York dit star. De quoi lier assez facilement KD aux Knicks en cette période remplie de rumeurs.

Ceci étant dit, les obstacles sont assez nombreux concernant un transfert Phoenix – New York pour Durant.

Déjà, les Knicks n’ont pas le capital draft que possèdent d’autres équipes (Houston, San Antonio…) pour séduire les Suns. Ensuite, pour réaliser un tel transfert, New York devra probablement se séparer de Karl-Anthony Towns, qui n’intéresse pas Phoenix si l’on en croit l’insider local John Gambadoro.

Alors bien sûr, il y a toujours le scénario d’un transfert à plusieurs équipes, et les Knicks possèdent d’autres joueurs – comme OG Anunoby et Mikal Bridges – qui peuvent séduire Phoenix. Enfin, on rappelle que KD aura son mot à dire dans ce deal sachant qu’il arrive en dernière année de contrat. Mais ça s’annonce plutôt complexe comme affaire.

On va quand même garder un œil sur les Knicks, qui font partie de cette fameuse liste de destinations potentielles avec les Spurs, Rockets, Heat et Wolves (voire les Clippers selon certaines rumeurs récentes).

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs entourant Durant et New York animent l’actu NBA. Outre les discussions à la deadline, on se rappelle aussi de la Free Agency 2019, quand les fans des Knicks rêvaient d’une arrivée de KD dans la Grosse Pomme.

Et si ça se faisait six ans plus tard ?

