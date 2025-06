La sélection de la Jamaïque pourrait bien être aux portes d’une toute nouvelle ère. Plusieurs joueurs NBA sont en discussions pour rejoindre Norman Powell et Josh Minott qui sont, eux, déjà dans le groupe. Et si la prochaine grosse menace basketballistique venait des Caraïbes ?

Team USA, Canada, même la France avec sa nouvelle génération emmenée par Wemby, tous ces pays sont effrayants sur le plan basket et trustent les places de favoris dès qu’une compétition internationale s’amorce. Mais il se pourrait qu’une nation inattendue se joigne bientôt à ces conversations.

@LAClippers star Norman Powell & @Timberwolves guard Josh Minott have already committed & will play in the FIBA World Cup Americas Pre-Qualifiers in August.

— Daniel Blake (@DannyBeegie) June 4, 2025

La Jamaïque est potentiellement en train de se construire un effectif très solide rempli de NBAers. Scottie Barnes, Isaiah Stewart et Devin Vassell (tous les trois ont un père jamaïcain) sont d’ores et déjà en pourparlers afin de rejoindre l’équipe, tandis que les frères Thompson, Amen et Ausar, ont eux commencé les démarches d’acquisition d’un passeport. Si tout ce beau monde se retrouve en sélection, ça promet sévère !

Norman Powell et Josh Minott font eux déjà partie de l’équipe et essaieront d’envoyer la Jamaïque en Coupe du Monde dès cet été avec les qualifications au mois d’août. Aucune idée du temps que peuvent prendre les différentes démarches des autres joueurs sur le chemin de la sélection, mais en tout cas, on en a déjà l’eau à la bouche.

Source texte : Daniel Blake