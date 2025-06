The Final Countdown, la dernière ligne droite, la fin de la fin de la fin. A partir de demain soir le Thunder et les Pacers s’affrontent en Finales NBA, une finale originale mais pas si inattendue que ça au vu de la forme des forces en présence. Qu’en pense la rédac ? Allez c’est cadeau, avec probablement quelques futures masterclass à ressortir dans deux semaines…

Giovanni

Qu’on en finisse. Non pas que ce Thunder – Pacers ne soit à mes yeux inintéressant, mais ces Playoffs ont été si intenses que la fatigue me guette et que j’ai vraiment hâte de me délester de quelques nuits de NBA. Bon, ce sera pour mater de la Summer League mais ça c’est un autre problème. Cette finale sera malgré tout sympatoche à voir, pourquoi, parce qu’on sort un peu des sentiers battus et si la NBA n’est pas fan, moi je le suis. Thunder – Pacers c’est un peu Cologne vs Bilbao en finale de la Champions League, c’est un peu Niort vs Besançon en finale de la Coupe de France. Bucolique donc, mais malgré cette originalité dans le texte, je pense malheureusement que cette finale ne sera pas super équilibrée car, attention argument implacable : le Thunder est meilleur. De rien. Meilleurs individualités, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure profondeur, meilleur collectif, ça se joue à pas grand chose en vrai… mais pour moi y’a pas photo. Pour autant, je partirai sur un… 4-2 de gentlemen, parce que les Pacers peuvent emballer des matchs jusque dans les 130 pions et c’est là où ils s’en sortiraient le mieux contre OKC, mais quand 4 ou 5 fois dans la série ça va maintenir Indiana sous les 95 faudra filer le défibrillateur à Thérèse Haliburton. Allez, Thunder 4, Pacers 2, et vite, la Summer League avec DJ Carton et Skal Labissiere.

Nico M

Les Finales NBA 2025 ne sont clairement pas les plus “hype” mais en matière de basket, on devrait se régaler. Deux magnifiques collectifs, une défense all-time contre une attaque élite, Shai Gilgeous-Alexander vs Tyrese Haliburton, une grosse profondeur de banc de chaque côté, deux références parmi les coachs… bref y’a tout ce qu’il faut pour avoir une grande série. Tout, à part peut-être du suspense. Parce que oui, malgré tout le respect que j’ai pour les Pacers, je vois une série qui ne dépasse pas les cinq matchs. Le Thunder a la capacité d’étouffer Hali et ses copains, je vois personne arrêter SGA côté Indiana, et en plus OKC a l’avantage du terrain. 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, voici le scénario. Désolé pour le spoil. Thunder 4, Pacers 1.

Robin

Le Thunder et les Pacers jouent avec une des meilleures paces de la Ligue, et pourtant une chose va aller encore plus vite que l’attaque de ces deux équipes : les Finales NBA. Oui Indiana, comme la course automobile mythique dans le même État, est spectaculaire et sait faire tourner ses adversaires en rond, mais que peut la plus puissante des voitures de sport face à la vitesse de l’éclair ? J’ai déjà vu Usain Bolt faire quelques foulées, le bonhomme est un lièvre sur 100m, mais face à un guépard, il a des airs de tortue. D’accord Jean de la Fontaine disait que “rien ne sert de courir, il faut partir à point”, mais aux points, Oklahoma a des restes SuperSonics. Thunder 4, Pacers 1.

Clément

Un joueur surcôté va affronter un marchand de lancers-francs sur ces Finales. Alors, soit il y a tromperie sur la marchandise, soit la NBA est devenue bien guez. Mais perso je pense que ce n’est aucune de ces deux raisons, et que ça fait juste deux équipes qui ont poussé leur style de jeu à fond pour en arriver là. L’attaque des Pacers est terrifiante mais la défense du Thunder est en train de m’oppresser en ce moment même alors que je suis dans mon salon. Si je ne vois pas les potes de Tyrese Haliburton démériter, loin de là, le Thunder est quand même globalement plus fort, plus polyvalent, et même plus… expérimenté. Surprenant pour une équipe très jeune mais au final véridique. L’armoire à trophées de Shai n’empêchera pas Booba de vanner la chanteuse Belge du (presque) même nom, mais elle permettra à ces deux joueurs, quoi qu’il arrive, de bénéficier enfin du crédit qu’ils méritent. Et puisqu’on me le demande, alors je réponds Thunder 4, Pacers 2.

Tim

Pour cette ultime prono, je décide d’être à contre-courant, de représenter ceux qui contre vents et marées, préfèrent les tracteurs de l’Indiana, au Thunder de l’Oklahoma. Oui je sais : irrationnel, illogique, fou même certains diront, mais Rick Carlisle c’est le basket, et on touche pas à la légende comme ça. Les Pacers ont une étoile de la taille de la dette publique mondiale au-dessus de leurs têtes, et croyez-moi y a pas de cap sur celle-là. Tout aussi MVP soit-il, Shai aura certainement du mal face au meilleur joueur de ces Playoffs, le fameux surcoté qui est devenu MVP des Finales de Conférence Est … le cauchemar de chacun des habitants de Milwaukee, de Cleveland et de New York. Je commence à arriver à cours d’impro pour justifier ma bêtise, alors que je suis juste un fan des Cavs déprimé qui essaie de réduire sa tristesse en disant “on a perdu contre les Champions”, alors je vais m’arrêter ici. Thunder 3, Pacers 4. (OKC va tellement froisser la finale j’ai trop le seum)

