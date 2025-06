Le Oklahoma City Thunder et les Indiana Pacers sont deux équipes relativement peu expérimentées au plus haut niveau NBA. Mais chacune des deux équipes comptent un joueur impliqué dans un titre NBA dans leurs effectifs qui pourra montrer la voie aux plus jeunes : Alex Caruso et Pascal Siakam.

Le Oklahoma City Thunder est la plus jeune équipe à atteindre les Finales NBA depuis les Portland Trail Blazers en 1977. Une moyenne d’âge de 24,7 ans absolument exceptionnelle qui témoigne du manque d’expérience de l’effectif. En face, même si les Indiana Pacers sont plus âgés, trois des titulaires sont encore assez jeunes pour entrer gratuitement dans les musées de l’Union Européenne.

Pourtant, deux joueurs de ces Finales ont déjà connu (en jouant) le bonheur suprême dans la Grande Ligue. Une bague de champions magnifique de part et d’autre, Alex Caruso, avec les Los Angeles Lakers en 2020 et Pascal Siakam, un an avant chez les Toronto Raptors. Thomas Bryant a également remporté un titre avec les Denver Nuggets en 2023, mais il n’avait passé que 20 secondes sur les parquets en Playoffs.

Alex Caruso sortait de nulle part ou presque pour les pourpre et or à l’époque. Il est rapidement devenu le chouchou de LeBron James et de la fanbase en montrant qu’il était un joueur d’impact. Sa défense, sa malice et son Q.I Basket ont fait beaucoup de bien aux Californiens dans la bulle, c’est encore le cas cette année avec le Thunder. À 31 ans, il est le joueur le plus âgé du vestiaire ; un véritable guide pour Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Cason Wallace et les autres.

Pascal Siakam aussi a percé le plafond de verre la saison de son titre en étant élu MIP. Mais il avait déjà montré sa qualité de vainqueur en remportant le titre de MVP des Finales de G League deux ans auparavant, un titre aussi remporté par Isaiah Hartenstein, autre participant de ces Finales. Dès son premier match dans une série pour le titre, le Camerounais avait montré sa qualité et scoré 32 points. Des années après, Draymond Green assume encore avoir été dominé dans cette match-up.

Un autre joueur des Indiana Pacers ont déjà participé à des Finales NBA : Aaron Nesmith en 2022 avec les Celtics.

Avec Rick Carlisle sur le banc, champion NBA en 2011, l’avantage d’expérience est assurément du côté des Indiana Pacers. D’autant plus avec le parcours de la saison passée terminé en Finales de Conférence. Mais cela sera-t-il suffisant face à l’insouciance et le talent du Thunder ?