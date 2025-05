Qui a dit que jeunesse et ambition ne pouvaient pas aller de pair ? Le Thunder est en train de prouver le contraire. OKC est en effet la plus jeune équipe à rejoindre les Finales NBA depuis les Blazers 1977.

Normalement, les équipes jeunes en NBA mettent des années pour vraiment percer en Playoffs et jouer le titre. Mais du côté d’Oklahoma City, on voit très grand et très vite. Avec 24,7 ans de moyenne, le Thunder est encore bien jeune mais pour autant il s’apprête à jouer le titre NBA, contre Indiana ou New York.

Dans l’histoire des Finales NBA, seuls les Blazers de 1977 ont fait mieux. Spoiler, ces derniers avaient remporté le titre dans la foulée, avec le regretté Bill Walton pour les mener. Plutôt un signe positif pour SGA et sa bande.

Ce qui est impressionnant pour OKC, c’est la maturité montrée par les leaders à un si jeune âge. Shai Gilgeous-Alexander n’a que 26 ans, Jalen Williams 24 ans et Chet Holmgren 23 ans. Et pourtant ce trio est en train de porter le Thunder vers les sommets. Avec un tel noyau jeune et talentueux, OKC pourrait bien faire trembler la Ligue pendant toute la prochaine décennie.

Le Thunder a une moyenne d’âge de 24,7 ans…

Cette équipe devient officiellement la PLUS JEUNE à aller en Finales NBA depuis les Blazers de 1977.

Incroyable construction. Respect.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2025