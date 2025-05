Le Thunder, une nouvelle masterclass défensive pour rejoindre les Finales NBA

Aucun suspense cette nuit entre le Thunder et les Wolves lors du Game 5, OKC a survolé la rencontre pour filer en Finales NBA. Une fois de plus, la défense des joueurs du tonnerre a impressionné tout le monde.

Il faudra un jour se pencher sur la place du Thunder version 2024-25 dans la hiérarchie des meilleures défenses de l’histoire NBA. Car si des équipes comme les Pistons ou les Spurs sont souvent mises en avant dans les dernières décennies, OKC mérite aussi ses lauriers. Pendant toute la saison, le Thunder a enfermé ses adversaires un à un dans une cage. Meilleure défense du pays de loin, la troupe de Mark Daigneault enchaîne les prestations incroyables en défense, sortant le cadenas sur demande.

Cette nuit, ce sont les Wolves qui ont encore pris cher, avec seulement 94 points marqués dont 9 sur le premier quart-temps ! Dans l’histoire NBA, seules 9 équipes ont fini un quart-temps de Playoffs avec moins de 10 points inscrits. Sur les 9 en question, 2 l’ont été contre le Thunder 2025 (Nuggets et Wolves).

There have only been 9 times ever that a team has scored single digits in a quarter during the playoffs.

The Thunder’s defense is responsible for two of those games just in this year’s playoffs.

Game 4 vs the Nuggets.

Tonight in Game vs the Wolves.

— Michael Martin (@MichaelOnSports) May 29, 2025

On prend sans doute trop pour acquis cette équipe qui, soir après soir, montre sa capacité à s’adapter à chaque adversaire, à faire sortir les meilleurs joueurs du pays de leur zone de confort pour les envoyer ensuite à Cancun sans ménagement, le tout avec une feuille de stats bien plus crade que celle de leurs standards habituels. Anthony Edwards tournait à 27,6 points de moyenne sur la régulière, il sort de cette série avec 23 points de moyenne et 28% d’adresse de loin… OKC avait déjà une défense solide l’an passé mais les apports et l’expérience d’Alex Caruso et Isaiah Hartenstein se sont révélés de précieux atouts autour des cadres J-Dub, Dort et bien sûr Shai Gilgeous-Alexander.

Que ce soit Indiana ou New York, il va falloir sortir le grand jeu pour faire douter une telle force défensive.