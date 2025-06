Longtemps menés dans ce Game 4, le Thunder et Shai Gilgeous-Alexander ont fini fort pour revenir à 2-2 dans la série. Ces Finales NBA 2025 sont loin d’être terminées !

Pour les stats de ce Game 4, c’est par ici

Game 4 capital du côté d’Indianapolis et les locaux ont bien reçu le message. Superbe entame de la part des Pacers, le mouvement de balle est génial, ça fait ficelle à 3-points, Nembhard est collé au short de Shai et Siakam est tout simplement énorme des deux côtés du terrain. Rapidement pris à la gorge, le Thunder réussit à faire quelques stops pour calmer le début d’incendie et Jalen Williams se charge du scoring. Déjà 12 points dans le premier quart pour J Dub. Malgré une meilleure impression de la part d’Indiana, il n’y a qu’un point d’écart après 12 min (35-34).

Aux abonnés absent en début de match, Shai Gilgeous-Alexander profite du repos de Williams pour sortir (enfin) du bois. Il enchaine les midranges, Alex Caruso livre un beau match en sortie de banc et OKC commence à prendre le lead. Côté Indiana, l’absence de Tyrese Haliburton diminue la qualité de l’attaque des Pacers, même si TJ McConnell lâche encore des bonnes minutes.

TJ McConnell > Shai Gilgeous Alexander

Froidement. pic.twitter.com/kk5kfeeoDj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Agacés par les décisions (pas toujours très bonnes) des arbitres, les joueurs de Rick Carlisle perdent un peu le fil sur ce second quart-temps et OKC en profite pour prendre 6 points d’avance. Indiana ne panique pas et retrouve son basket, avec un Tyrese Haliburton qui sonne la charge en fin de première mi-temps. Dans le sillage de leur meneur, les Pacers posent un 8-2 pour retrouver la tête au break (60-57). Le spectacle est au rendez-vous.

Kyrie Irving est-ce bien toi ? pic.twitter.com/TTY9d1JjA0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

De retour après la pause et Indiana repart fort comme en début de match. La balle circule bien, ça trouve des bons shoots. En face, l’attaque d’OKC est clairement trop brouillonne et trop dépendante des exploits de ses leaders. Les Pacers tapent fort à 3-points, Obi Toppin est le facteur X de ce troisième quart-temps. Il plante deux tirs primés puis enchaine un gros contre sur J Dub et le dunk dans la foulée. Le collectif d’Indiana est à l’honneur alors que le Thunder joue au héros ball. Jalen Williams sauve les meubles mais OKC peut s’estimer heureux de n’être qu’à -7 avant le money time. Le momentum est clairement en faveur des Pacers.

O-BI-TO-PPIN ! pic.twitter.com/zA90iK4LYp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Indiana arrive confiant pour ce dernier acte mais OKC ne compte pas se laisser faire. Plutôt discret jusque ici, Chet Holmgren monte en puissance. Il enchaine les rebonds offensifs et les paniers. Avec Caruso pour l’aider, OKC place un 9-2 pour débuter ce money time. Sonnette d’alarme directe pour les Pacers qui parviennent à se relancer grâce à Haliburton mais le Thunder est bien là. Sur ces Playoffs, Indiana a souvent fait la différence en fin de match mais les Pacers sont dans le dur ce soir. Les shoots sont souvent courts, les duels sont remportés par OKC.

En face, Shai retrouve son meilleur niveau au moment idéal. Il plante 7 points à la suite pour remettre le Thunder en tête. Le bonhomme n’est pas MVP pour rien. Longtemps en tête, Indiana est en train de craquer. Pour ne rien arranger, Ben Mathurin nous lâche un gros choke sur la ligne des lancers. 1/4 dans la dernière minute ! Shai n’a plus qu’à finir sur la ligne pour ramener le Thunder à 2-2 dans ces Finales ! Tout est relancé !

Le shoot MOOOONSTRE de SGA ! pic.twitter.com/2BCu86rAws

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025