Finales NBA 2025, la preview du Game 4 : Les Pacers ont 81 raisons d’y croire

Un peu moins de repos entre les matchs 3 et 4 qu’avant, mais ce n’est pas pour nous déplaire au vu du scénario rocambolesque de ces Finales NBA. Les Pacers étaient encore de grands outsiders il y a un peu plus d’une semaine, les voilà aujourd’hui à deux victoires d’un premier sacre NBA. 81% de chance d’y arriver selon l’Histoire NBA, mais est-ce que c’est vraiment si facile que ça ?

Au Game 3, Indiana a montré au Thunder qu’ils étaient capables de remporter un match sans compter sur l’alignement des 150 milliards d’étoiles qui compose notre Voie Lactée, simplement en étant la meilleure équipe de panier-ballon sur 48 minutes. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais psychologiquement, le boost de confiance doit être immense. Les hommes de Rick Carlisle se retrouvent maintenant en vraie position de force avec plus de chances que jamais d’être couronnés, mais 81% ? Vraiment ?

Car si c’est ce que l’Histoire de notre Grande Ligue nous raconte, il faut bien avouer que le jeu en lui-même a bien changé. La folie de l’upset habite de plus en plus la balle orange et les Pacers sont les mieux placés pour le savoir, eux qui ont accumulé les comebacks toujours plus historiques tout au long de leur campagne de postseason.

Alors quand on s’intéresse de plus près aux équipes qui menaient de 2-1 ou plus en Finales NBA, on se rend compte que sur les 14 dernières années, six ont perdu malgré un tel avantage. Presque la moitié des occurrences, c’est aberrant comme ratio, et en plus de montrer l’évolution de notre jeu adoré, cela doit motiver les Pacers à se dire que le travail est encore loin, mais alors très loin d’être plié.

2022 : Boston menait 2-1

2021 : Phoenix menait 2-1

2016 : Golden State menait 2-1

2015 : Cleveland menait 2-1

2013 : San Antonio menait 2-1

2011 : Miami menait 2-1

Attention.

Rien n’est joué, l’histoire récente l’a montré.

D’autant plus que pour ce Game 4, il va falloir réaliser le “presque impossible”. OKC n’a jamais perdu deux fois de suite sur sa campagne de Playoffs. Et même si on étend à la saison régulière, c’est arrivé une fois en toute fin de saison quand ils n’avaient plus rien à jouer, sinon, il faut remonter jusqu’à novembre dernier pour voir Shai et ses potes en lâcher deux de suite.

Indy aurait besoin d’un nouvel exploit, ou que le banc du Thunder se transforme encore en joueurs de pétanque du dimanche pour espérer prendre l’avantage ultime de 3-1. Rendez-vous cette nuit à 2h30 !