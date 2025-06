Shai Gilgeous-Alexander énorme dans le money-time : 15 points sur 35 dans les 5 dernières minutes !

Longtemps dans le dur dans ce Game 4, Shai Gilgeous-Alexander a réalisé un énorme quatrième quart-temps pour arracher la victoire. Le MVP a fait honneur à son statut.

On ne va pas se mentir. Si on avait dû écrire le même récap après trois quart-temps, SGA aurait probablement eu les oreilles qui sifflent un peu. Malgré ses 20 points sur les 36 premières minutes, le leader du Thunder avait déçu. Son scoring sauvait un peu les meubles mais sa défense était décevante et son body language pas rassurant du tout. Très loin de sa version des Games 1 et 2 et OKC filait tout droit vers une nouvelle défaite et un retard de 3-1 dans la série.

Et puis est arrivé ce money time et le MVP 2025 a retrouvé toutes les qualités qu’on lui connait. Les shoots ont commencé à pleuvoir, Nesmith et Nembhard n’ont rien pu faire pour l’arrêter. Chet Holmgren et Alex Caruso avaient initié le comeback du Thunder mais c’est bien Shai Gilgeous-Alexander qui a ensuite tenu les rênes, inscrivant 15 de ses 35 points sur les cinq dernières minutes du match. En comparo, les Pacers n’ont marqué que 7 points sur les 5 dernières minutes…

Le shoot MOOOONSTRE de SGA ! pic.twitter.com/2BCu86rAws

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Malin pour aller chercher des lancers, lucide au moment de sanctionner et bien plus concerné défensivement, comme avec ce gros contre à 3-points sur Tyrese Haliburton. C’est encore lui qui finit le boulot sur la ligne, tout en sang-froid, pour éteindre une salle qui a longtemps cru à la victoire, avant un money time terrible pour Indiana. Un money time qui porte la marque d’un grand Shai Gilgeous-Alexander.