Dans une série aux multiples rebondissements, le Game 4 opposant les Pacers au Thunder a été dans la parfaite continuité. Oklahoma City a arraché la win en réalisant un énorme quatrième quart-temps sous l’impulsion de Shai Gilgeous-Alexander. Allez, c’est l’heure de sortir le bulletin de notes de ce match qui mérite bien un 9/10 !

Indiana Pacers

Tyrese Haliburton (6,5) : s’est transformé en Kyrie Irving avec plusieurs lay-ups de folie, a fait du Hali avec quelques passes aveugles, et a réussi l’exploit d’aller sur la ligne des lancers-francs pour la première fois dans ces Finales NBA. Par contre, 5 pertes de balle c’est pas beau, et a coulé avec l’ensemble des Pacers dans le money-time. Comme quoi, même Haliburton peut se planter en fin de match.

Kyrie Irving est-ce bien toi ? pic.twitter.com/TTY9d1JjA0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Aaron Nesmith (5,5) : s’est battu du début jusqu’à (quasiment) la fin. Activité contagieuse, superbe présence au rebond, et impact physique en défense. Mais quand vous finissez avec presque autant de fautes (6) que de points (8), ça devient vite compliqué. Parfois trop agressif, il a offert des lancers-francs cruciaux à Shai Gilgeous-Alexander en fin de match.

Andrew Nembhard (6) : sensationnel en défense, Nembhard était accroché au slip de son compatriote SGA pendant une bonne partie du match… avant que ce dernier ne décide de climatiser toute la salle d’Indiana. A aussi connu des hauts et des bas en attaque, avec notamment 4 pertes de balle et une incapacité de peser en fin de match. Dommage, il avait tout du facteur X.

Un moment de silence pour ce chef d’œuvre d’Andrew Nembhard. pic.twitter.com/T0aWfHFTDj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Pascal Siakam (7) : globalement le meilleur joueur des Pacers dans ce match. Lui aussi n’a pas réussi à montrer la voie dans le dernier quart-temps, malgré l’expérience de champion NBA qu’il possède, mais avant ça Spicy P était PARTOUT. Scoring, playmaking, rebond, défense, activité des deux côtés du terrain… Pascal le grand frère !

Myles Turner (5) : on lui met la moyenne parce qu’il a bataillé alors qu’il avait un peu la chiasse avant le match, mais son 0/6 à 3-points et ses 5 fautes n’ont pas aidé les Pacers. A quand même réussi une belle imitation de Dirk Nowitzki, et ça c’est pas donné à tout le monde !

T.J. McConnell (6) : ovationné dès son entrée en jeu, T.J. McConnell s’est régalé quand il avait Isaiah Joe face à lui, et s’est même permis de scorer en un-contre-un face à SGA parce que pourquoi pas. Mais sinon, Tijay a été beaucoup plus discret qu’au match précédent.

Bennedict Mathurin (4,5) : la Ben Mathurin Experience dans toute sa splendeur. Il avait plutôt bien démarré, surfant sur sa superbe performance du Game 3 en contribuant des deux côtés du terrain. Mais a tout gâché en fin de match en enchaînant les briques aux lancers et en faisant des fautes stupides. Pas très mature hein…

Obi Toppin (7) : il aurait pu être le héros du match, lui qui a entendu des “Obi ! Obi !” descendre des tribunes de la salle d’Indiana. Toppin était dans presque tous les bons coups (putback, tirs à 3-points, contre, rebonds…) et en a distribué des mauvais (faute flagrante sur Alex Caruso). Malheureusement pour lui, pas de Obi Toppin Game à cause de la défaite des siens…

pic.twitter.com/BGhJ6u4JJE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Ben Sheppard (5) : a fait du Ben Sheppard durant ses 12 petites minutes sur le parquet. #AnalyseFine

Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (7,5) : si le match n’avait duré que 43 minutes, SGA aurait peut-être tout juste reçu la moyenne. Et encore. Trop discret, perturbé par Nembhard, pas inspiré dans ses choix, effort défensif parfois douteux malgré les steals, pas de passe décisive et quasiment pas de lancers-francs. C’était moche. Et puis le MVP est redevenu le MVP : 15 points dans les 5 dernières minutes pour renverser un match crucial de Finales NBA, 35 points au total à 12/24 au tir, le patron !

SGA…

15 de ses 35 points dans le dernier quart.

Six lettres : CLUTCH

Trois lettres : MVP

Un patron qui patronne. pic.twitter.com/3aESPMytIG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Jalen Williams (7) : pendant que SGA n’était que l’ombre de lui-même pendant une bonne partie du match, J-Dub a pris le relais. De la bonne grosse agressivité vers le cercle, des shoots difficiles qui rentrent, des intentions à la hauteur du challenge proposé, sans oublier d’accompagner Shai dans le money-time. En dehors de quelques pertes de balle qui auraient pu coûter cher, Jalen Williams a été grand !

Chet Holmgren (6) : ses chevilles ont tourné, il a pris des coups, et a parfois été dans le dur. Mais il a step-up dans le quatrième quart-temps quand le Thunder en avait le plus besoin, avec notamment deux putbacks hyper importants. 15 rebonds au total pour Chet, avec 14 points, c’est solide. Surtout que la tige d’OKC a réalisé plusieurs stops cruciaux dans le périmètre, quand Haliburton et Nembhard ont tenté de le jouer en un-contre-un en fin de match.

La fin de match défensive de Chet : pic.twitter.com/v7RzS2Reog

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025

Cason Wallace (3) : sorti du cinq majeur au profit d’Isaiah Hartenstein, Cason Wallace est entré en jeu mais n’a jamais réussi à entrer dans son match. Des choix très douteux en attaque, 4 fautes au total et pas des fautes utiles, 2 points seulement. C’est le métier qui rentre comme on dit…

Luguentz Dort (5,5) : de la grosse défense, un tir à 3-points marqué, et un gros coup dans la tronche d’Obi Toppin, bref un match à la Lu Dort.

Isaiah Hartenstein (4,5) : a posé 250 écrans, a joué les gardes du corps d’Alex Caruso, et a fait les efforts comme d’habitude. Mais à part ça, pas grand-chose d’autre à signaler.

Alex Caruso (7) : si on l’appelle le divin chauve ici, c’est pas pour rien. 20 points, 3 rebonds, 5 interceptions, 1 contre, et environ 28 actions cruciales pour garder le Thunder en vie quand OKC était au bord du précipice. Il ne sera pas MVP de la série si le Thunder est champion, mais il sera le MVP dans nos cœurs.

Isaiah Joe (3) : a joué 5 minutes, s’est fait attaquer par T.J. McConnell, et a fini à 0 point. Joe Dalton.

Aaron Wiggins (3) : a tenté des choses mais n’a pas réussi grand-chose, et s’est pris un dunk de Siakam sur la tronche. Sûrement pour ça qu’il n’a joué que 8 minutes.

Kenrich Williams (5) : entrée pas inintéressante pour l’homme au mulet, qui a eu un impact globalement positif lors des 11 minutes passées sur le parquet. Certains choix offensifs piquent un peu, mais on ne va pas lui demander d’être Jalen Williams.