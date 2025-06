Alex Caruso : 20 points et 5 steals dans le Game 4, le divin chauve a encore frappé !

Le Thunder a arraché une victoire capitale sur le terrain des Pacers cette nuit. Un succès qui n’aurait sans doute pas été possible sans l’énorme match d’Alex Caruso. Le champion 2020 a fait parler son expérience des grands moments.

Un titre se joue parfois sur un détail. Un tir qui ne rentre pas, un pied sur la ligne, une interception qui change tout. Pour OKC, il s’agira peut-être de ce Game 4 indécis jusqu’au bout et finalement remporté. Une victoire qui porte bien sûr la marque de Shai Gilgeous-Alexander, après son money time incroyable. Mais aussi fort soit-il, SGA n’aurait pas pu renverser le match sans l’apport initial d’un Alex Caruso omniprésent en sortie de banc.

Avec 20 points (à 7/9 au tir), 3 rebonds, 5 interceptions et 1 contre, le guard a prouvé son importance une fois de plus. Il a surtout été déterminant dans les moments clefs. Il aide Jalen Williams à répondre aux Pacers en début de match. Il est encore là pour aider OKC à tenir bon dans un 3ème quart-temps très tendu pour le Thunder. Il est (encore) décisif en début de money time par sa défense et son hustle dans le 9-2 initial du Thunder pour revenir à hauteur. Il a porté la second unit toute la soirée.

Efficace en attaque, énorme en défense, peu de déchet dans son jeu, toujours une grande intelligence dans tout ce qu’il fait. Si SGA n’avait pas flambé en fin de match, il avait une bonne tête d’homme du match, il devra se contenter du statut de divin chauve pour les fans d’OKC.

Caruso 20 points et 5 interceptions à 7/9 au tir.

Pas une seconde gâchée.

Match monumental du divin chauve.

Petite stat marrante, Alex Caruso est devenu le premier joueur dans l’histoire de la NBA à réaliser deux matchs à 20 points en Finales NBA alors qu’il n’en a réalisé aucun durant la saison régulière écoulée. Le garçon a choisi son moment pour flamber.

Welcome to the Carushow 📺

Alex Caruso becomes the first player in NBA history to have two 20-point games in an NBA Finals after having ZERO in the regular season 😳 pic.twitter.com/TABdgwlmvL

