Non mais sérieusement, vous pensiez vraiment que cette finale serait ennuyeuse ? Ha, ha, ha. Premier match, premier scénario de fou zinzin, le Thunder a mené tout le match mais les Pacers leur ont fait une… Pacers. Ça promet pour la suite.

Pendant très longtemps on s’est dit que le Thunder avait une marge énorme. Les joueurs de Mark Daigneault avaient poussé pendant les deux tiers de ce match ceux de Rick Carlisle à la faute (19 ballons perdus à la mi-temps !), Alex Caruso et Luguentz Dort étaient de véritables cauchemars pour les attaquants d’Indiana, Shai Gilgeous-Alexander était insaisissable et Tyrese Haliburton n’arrivait pas à se dépêtrer de ce piège à loup tendu par la défense d’OKC.

Mais pour ceux qui ont suivi un peu ces Playoffs, et si ce n’est pas le cas on vous plaint, vous savez que les Pacers ont ce quelque chose en eux de Tennessee résilience, cette petite flamme qui ne s’éteint jamais, et qui leur ont permis à plusieurs reprises déjà de revenir du Diable Vauvert. Une expression digne d’un rédacteur de 85 ans, mais bref passons à l’énorme coup de massue de la soirée.

Un écart qui oscille entre 8 et 12 points pendant la majeure partie du match, et on se le dit alors très honnêtement : c’est assez miraculeux de voir les Pacers si près, alors que dans les faits ils semblent si loin.

On aurait donc du s’en douter.

Myles Turner qui chauffe à 3-points en fin de match, et un superbe apport d’Obi Toppin en sortie de banc, consécutif à celui qu’avait pu offrir TJ McConnell en première mi-temps. Andrew Nembhard qui rentre enfin ses tirs et, pas le moins important, Tyrese Haliburton qui commence à sentir l’odeur du sang et toi même tu sais ce que ça veut dire…

De 12 l’écart glisse à 6, puis à 3, et après un rebond offensif de Pascal Siakam les Pacers recollent à un tout petit point, s’offrant même le droit de mettre KO technique toute une salle avec le dernier ballon en leur possession. La suite est déjà écrite puisque les Pacers possèdent en leur sein le joueur le plus clutch de ces Playoffs, et comme face aux Bucks, aux Cavs ou aux Knicks, Tyrese Haliburton plante un incroyable coup de couteau dans le dos du Thunder, le fameux dagger maison, pour donner la victoire à des Pacers qui sont peut-être bien les derniers… étonnés par ce scénario.

pic.twitter.com/dI9hPg8XYz https://t.co/Jp7RjN7Ea2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 6, 2025



Sur ces 48 minutes, les Pacers auront donc mené 0,3 seconde. C’est ce qui s’appelle un beau braquage, mais est-ce que le banquier n’y est pas un peu pour quelque chose alors qu’il connaissait pourtant l’identité des voleurs et leur manière de procéder ? En effet, le Thunder aurait pu, aurait du faire ce break, tuer ce match avant, mais les choix de Daigneault sur ce match (rotations larges, small ball dans le money time) seront sans doute scrutées et commentées dans les prochaines heures.

Quoiqu’il arrive, “quoiqu’il” comme dirait un mec de 41 ans qui veut faire “djeuns”, les Pacers mènent 1-0 dans cette finale et c’est sincèrement une très bonne nouvelle puisque cette finale part déjà dans des proportions assez dingues en terme de suspense et d’originalité.

Décidément, ces Playoffs 2025 sont millésimés, profitez en, le plus beau reste peut-être encore à venir…