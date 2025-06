Après exactement 215 jours et 98 matchs joués, pour les uns comme pour les autres, c’est enfin l’heure de l’explication finale. Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers, Finales NBA 2024-25, ça commence ce soir !

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Enfin ! Cinq jours après la fin de la série entre les Pacers et les Knicks et plus d’une semaine après l’extermination des Wolves par le Thunder, la NBA reprend ses droits ce soir pour nous offrir sa dernière ligne droite. 2h30, au Paycom Center d’Oklahoma City et probablement dans un bordel assourdissant, on aura donc le droit à la première manche de cette finale aussi inédite qu’excitante.

Un superbe duel entre le MVP Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton, une opposition de style entre d’un côté une défense all-time couplée d’une attaque létale, et de l’autre une attaque au champagne doublée d’une équipe à la dynamique hallucinante depuis janvier. Deux moyens voire petits marchés, ça change, et une fraicheur bienvenue, finale récompensant de manière très concrète finalement les deux équipes qui le méritent le plus, toutes questions de conférences éludées.

On sait que les Game 1 sont en général plutôt des parties pour se jauger, pas forcément des statements car derrière chacun s’adapte, mais ce soir ce sera le Thunder qui aura la pression. Immense favori de cette finale, OKC a tout à perdre et les Pacers ont comme objectif de repartir à Indianapolis avec une victoire, histoire de donner un peu de consistance à cette finale. Si les joueurs de Rick Carlisle arrivent à imposer leur rythme c’est largement possible mais attention, ils ne seraient pas les premiers à se faire broyer par la machine défensive de Mark Daigneault.

Rendez-vous est pris, on se farcit quand même une centaine de matchs par an en entier pour en arriver là alors mettez votre plus beau starco et on se retrouve cette nuit !

Le programme de la série

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Indiana, dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin (2h30)

Oklahoma City Thunder – Indiana, dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin (2h30) Game 2 : Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin (2h)

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin (2h) Game 3 : Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin (2h30)

– Oklahoma City Thunder, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin (2h30) Game 4 : Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin (2h30)

– Oklahoma City Thunder, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin (2h30) Game 5* : Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin (2h30)

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin (2h30) Game 6* : Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin (2h30)

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin (2h30) Game 7* : Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 juin (2h)

*Si nécessaire