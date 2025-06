NBA Finals 2025 – preview Thunder – Pacers : les opposés s’attirent

Nous y sommes, les Finales NBA 2025 sont sur le point de commencer, et elles embarquent avec elles tout un lot de questions encore non répondues. Oklahoma City clair favori ? Une opposition de styles parfaitement opposés ? Est-ce que la baraka des Pacers les emmènera jusqu’au sacre final ? On essaye de répondre à tout ça dans cette ultime preview !

Confrontations en saison régulière :

26 décembre : Pacers – Thunder (114-120)

(114-120) 29 mars : Thunder – Pacers (132-111)

Le Thunder a certes pris les deux matchs de saison régulière face aux Pacers, mais impossible d’en tirer de réelles conclusions tant l’échantillon est léger et vu à quel point ces deux équipes ont changé en cours de route. Déjà, pas de Chet Holmgren sur ces deux tests pour OKC, mais le plus gros changement vient certainement de l’Indiana, qui est devenu entre temps l’état le plus redouté de toute la Conférence Est.

Eh oui, quand certains disaient que Giannis et Lillard feraient le taf malgré un moins bon classement : 4-1. Quand les Cavs leader de l’Est se sont pointés : 4-1. Et enfin malgré les Knicks et leur fanbase en surconfiance pour des premières Finales de Conférence en 25 ans : 4-2 histoire de laisser un peu de divertissement. Le résultat y est, la manière aussi avec un magnifique basketball proposé. Quel kiff ces Pacers quand même.

De l’autre côté OKC était en mode rouleau compresseur. Seul les Nuggets ont réussi à les faire douter en les emmenant jusqu’à un septième match. Mais à part ça, Memphis n’a pas existé et a même subi une défaite all-time, tandis que les Wolves du Minnesota avaient plutôt l’air de bébé louveteau face aux hommes de Mark Daigneault.

En bref, la meilleure équipe de la ligue a assuré son statut, tandis que les Pacers ont dynamité l’Est par surprise. Si OKC reste évidemment l’immense favori, on ne peut pas reprocher à Indiana d’avoir volé sa place.

THE LAST TWO LEFT 😤 Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder in the NBA Finals🍿👀 pic.twitter.com/r3MDbgdyFO

— Basketball Forever (@bballforever_) June 1, 2025

Thunder et Pacers, comme les deux faces d’une même pièce

Ce qui est amusant de souligner dans cette confrontation, c’est à quel point les deux équipes ont chacune trouvé leur succès dans des styles de jeu totalement opposés, et ça même LeBron James le dit. D’un côté la meilleure défense de la ligue et peut être même du 21ème siècle, de l’autre une armada offensive au jeu léché.

Indy possède la deuxième attaque la plus prolifique de ces Playoffs 2025 statistiquement, mais étant donné que les premiers sont les Cavs qui s’étaient régalés de la nullité du Heat, et au vu de ce que nous ont proposé les Pacers tout au long de leur parcours, Indiana EST la meilleure équipe offensive de cette postseason. Une sorte de chaos maîtrisé qui nous rappellerait presque le début des grands Warriors, face au pragmatisme cinglant d’une défense étouffante.

Cette opposition on la retrouve dans énormément de statistiques différentes. Si l’on s’intéresse au soin du ballon, les deux équipes sont au top niveau avec OKC même un peu devant, mais c’est surtout étonnant de voir les Pacers être la cinquième équipe qui perd le moins de ballon étant donné leur jeu “à risque”, très rapide, avec un ballon qui bouge énormément.

Le duel risque d’être serré, puisqu’en face, OKC est l’équipe qui a entraîné le plus de turnovers chez son adversaire sur toute la saison avec 17,2 ballons perdus par match. Sur ces Playoffs, le commando défensif de l’Oklahoma est sans surprise celui avec le plus d’interceptions par match. Alors est-ce que l’attaque bien rôdée des Pacers survivra à l’intensité de Lu Dort et compagnie ?

Pacers offense vs Thunder defense pic.twitter.com/0HZoUaXrf9

— trenton (@RentFreeGrizzly) May 29, 2025

Un élément qui pourrait bien aider Indiana à faire en sorte que la défense du Thunder soit obligée de s’adapter, c’est la réussite à 3-points. Depuis le début de leur campagne les hommes de Rick Carlisle sont sur un nuage astronomique derrière l’arc avec 40,1% de réussite, leader de la ligue et bien au-dessus du Tonnerre qui ne pointe lui qu’à la 13ème place du classement avec 33,1%.

Et si c’était ça la kryptonite d’OKC, une défense qui étouffe sur les aides quitte à parfois trop en faire et laisser les corners ouverts. PJ Washington s’en était régalé l’an dernier, il faudra donc que Nembhard, Nesmith, Turner et tous les autres appuient sur cette “faiblesse”, pour peut-être s’offrir une chance qui semble aujourd’hui infime.

Enfin, ce serait injuste de faire une preview sans parler des deux meilleurs joueurs de cette série, peut-être même de ces Playoffs, et qui eux aussi se retrouvent à l’opposé l’un de l’autre.

Shai Gilgeous-Alexander est le scoreur ultime, des statistiques proche de Michael Jordan dans son prime. En résumé, SGA impacte le jeu par le nombre de paniers qu’il met. Tyrese Haliburton lui, est certes un bon scoreur également, mais ne brille jamais autant que lorsqu’il a l’occasion de faire briller ses coéquipiers.

De la pace très haute, du bon basket des deux côtés du terrain. Alors que se passera-t-il quand la froideur et la dureté du Thunder affrontera le feu incontrôlable des Pacers ? Début de réponse dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h30 du matin.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin à OKC (2h30)

: dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin à OKC (2h30) Game 2 : dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin à OKC (2h)

: dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin à OKC (2h) Game 3 : dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin à Indianapolis (2h30)

: dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin à Indianapolis (2h30) Game 4 : dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin à Indianapolis (2h30)

: dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin à Indianapolis (2h30) Game 5* : dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin à OKC (2h30)

: dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin à OKC (2h30) Game 6* : dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin à Indianapolis (2h30)

: dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin à Indianapolis (2h30) Game 7* : dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 juin à OKC (2h)

*Si nécessaire

Source texte : StatMuse, TeamRankings