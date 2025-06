EuroBasket 2025 – prépa : les Bleues battues par la Belgique

Après avoir vibré une partie de l’après-midi pour une petite tenniswoman aux trapèzes fort bien dessinés, on enchainait ce soir avec du basket, parce que c’est quand même notre métier. Tonnerre un peu partout en France mais surtout Tonnerre de Brest à 21h, puisque l’Équipe de France y affrontait la Belgique pour la deuxième fois en 24h.

Hier soir les Françaises en avaient collé presque 50 à la Belgique, une raclée tellement énorme que l’Élysée avait jugé bon de ne pas retransmettre ce match.

Ce soir par contre, on avait donc la possibilité de regarder ça de plus près, et on ne s’est pas gêné. Une rencontre engagée, comme pour rappeler que les rapports entre la Belgique et la France ne sont jamais courtois surtout depuis que Thibaut a fait rentrer le mot seum dans le dico. Une rencontre marquée par le talent offensif de trois joueuses notamment, la capitaine Valériane Ayayi, la meneuse Pauline Astier et la taulière Iliana Rupert, Valou, Pops et Ili si l’on se fie aux commentaires d’Helena Ciak, Hélé pour les intimes.

Malheureusement côté belge Emma Meesseman existe, si ça ne vous dit rien c’est la honte dites-vous que c’est Pau Gasol, et ce soir il y avait surtout la volonté pour les Belgian Cats de se refaire la frite après la purée reçue hier.

La France perdra au final bien trop de ballons pour espérer quoique ce soit d’autre qu’une défaite, et on espère simplement que Jean-Aimé “Mémé” Toupane aura pu profiter de ce match pour avancer dans ses prochains choix à faire, lui qui retrouvera Janelle Salaün et Marième “Badou” Badiane dans la semaine mais qui a perdu Marine “Pookie” Fauthoux aujourd’hui suite à une bien mauvaise nouvelle.

Une défaite sur le fil 😕

Après un net succès hier, les Bleues s’inclinent face aux Championnes d’Europe en titre à Brest. #PassionnémentBleu | #FRABEL pic.twitter.com/tXd5hGzRcp

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 4, 2025

Prochaine échéance parquet pour les Bleues ? Le 18 juin prochain face à la Turquie. D’ici-là les Bleues auront intégré au collectif leurs deux dernières “américaines”, et l’objectif ne sera rien d’autre que la médaille d’or onze jours plus tard.