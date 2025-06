Quel dénouement incroyable cette nuit, pour ce Game 1 des Finales NBA entre le Thunder et les Pacers. OKC a eu la mainmise sur le match mais, pour la troisième fois de ces Playoffs le génial Tyrese Haliburton est sorti de sa boîte pour inscrire le tir de la victoire. A consommer sans modération comme un bon Reblochon.

Il l’a donc fait dans chacune des séries de ces Playoffs 2025. Le monde se rappellera de son choke sign au Madison, mais il se souviendra désormais de ce tir au Game 1 des Finales, alors que le Thunder avait mené 47 minutes, 59 seconde et 7 dixièmes pendant le match.

WHAT THE HALIBURTON AGAIN 😱

TYRESE WINS GAME 1 OF THE NBA FINALS FOR THE PACERS 🔥 pic.twitter.com/TLv6OtQyWV

— ESPN (@espn) June 6, 2025



On aurait du s’en douter, pas comme si le bougre ne nous avait pas habitué à ce genre de méfait… Les Pacers mènent 1-0, parfois une image vaut mieux que mille mots. Et là, honnêtement, on est un peu KO (c’est faux).