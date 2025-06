Un Game 1 de Finales NBA ça se fête, alors en avant le bulletin de notes et sa panoplie de calembours honteux. On se permet tout, comme Mark Daigneault qui fait rentrer Ajay Mitchell dans un match des finales.

Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (8) : 38 points, certes beaucoup de tirs tentés mais il est quand même là pour ça. Hang time de folie, de la grosse défense, il rate le tir de la gagne mail en met 15 avant, faut pas pousser.

Jalen Williams (4) : passé à côté de son match, J-Daube.

Chet Holmgren (2) : ne s’est même pas pointé au match, Chet Migraine.

Cason Wallace (4) : titularisé par Mark Daigneault, il a participé à l’étau défensif posé par le Thunder en première mi-temps notamment. Il a juste oublié de défendre sur le tir le plus important du match, c’est con. Ne pas hésiter à mettre des tirs, sinon, ça mange pas d’pain.

Luguentz Dort (8) : Lulu était absolument partout. 15 points, 4 rebonds, 2 contres, 4 steals, 5 tirs du parking, les mains qui trainent, le bandeau est large mais pas autant que la palette. Luguentz Fort.

Isaiah Hartenstein (7) : à la surprise générale il est sorti du banc, et pas du tout à la surprise générale il a dominé en sortie de banc. On cherche encore à savoir pourquoi il ne joue pas plus dans le money time.

Alex Caruso (8) : comment est-ce possible d’être aussi fort au basket tout en ressemblant autant à Krilin et Elmer Fudd dans Space Jam ? Défenseur incroyable, attaquant incroyable, Florent Pagny avait vu la lumière avant tout le monde.

Jaylin Williams (-) : il n’a pas joué mais il a une tête sympa.

Isaiah Joe (5) : 11 minutes et un certain apport en attaque, y’a peut-être quelque chose à en tirer pour le Game 2.

Aaron Wiggins (5) : il est entré très tôt et aura passé 9 minutes sur le parquet. Pas aidé par la lineup proposée à ce moment-là par Mark Daigneault.

Ajay Mitchell (-) : on ne note pas car il n’a que très peu joué, mais sachez que pour le peu qu’il a joué, le slip était assez sale après coup. Un peu de stress sans doute, mais faut se retenir quand même.

Ousmane Dieng (-) : Jaylin Williams a dit qu’il était un très mauvais prof de Français, et c’est le plus gros highlight d’Ousmane au mois de juin.

Kenrich Williams (-) : 25 secondes de jeu, toujours 25 secondes de plus qu’un mauvais prof de Français.

Dillon Jones (-) : un nom à jouer dans un très mauvais film avec Shannen Doherty.

Indiana Pacers

Tyrese Haliburton (0,3 x 1000) : il a longtemps tâtonné et laissé le match venir à lui, mais quand on connait l’issue de ce Game 1 ça nous fait bien marrer. Monstrueusement clutch, on n’a plus les mots alors on en tente un au hasard : redingote.

Aaron Nesmith (8) : moins dans le scoring, quoique propriétaire de quelques gros tirs en deuxième mi-temps, Aaron Nesmith a surtout fait un chantier monumental en défense. Vite une statue pour ce bien nommé.

Andrew Nembhard (6) : il a mis très longtemps pour se mettre dans le match, mais alors dans la famille des brouettes en acier trempé le gamin a sa place au fond du bus. Attaque, défense, calme olympien dans le money time, quel homme.

Pascal Siakam (6) : pas un match facile face à une telle défense mais Spicy a pris les coups sans rechigner et il a fait le job. Rebond clutchissime dans le money time, quelques buckets qui font du bien, mission accomplie pour le P.

Myles Turner (6) : peu en vue durant une bonne partie du match puisque très occupé à se maillocher avec Isaiah Hartenstein, il a fini par apparaitre au meilleur moment avec deux énormes tirs. Mais c’est QUOI cette équipe de mabouls en fait ?

T.J. McConnell (6) : il ressemble au vendeur de churros en bas de chez toi ou alors au prof de gym de ton fiston, mais à chaque fois qu’il rentre dans un match NBA TJ fait des différences. En Finales NBA aussi donc, avec une première mi-temps toute en filouterie.

Bennedict Mathurin (-) : quand on entend son nom, on a envie d’acheter une douzaine d’œufs, ou de chanter une comptine à des gosses. Niveau basket par contre, aujourd’hui, pas grand chose à se mettre sous la dent.

Obi Toppin (8) : les Nuggets ont leur Aaron Gordon, les Pacers ont leur Obi Toppin. Incroyable de voir à quel point ce vieux rookie des Knicks est devenu important dans une équipe qui joue le titre. 5/8 du parking ce soir, vrai facteur X à la tronche d’acteur X, et on vous promet que cette nuit il a fait du sale à tous ses défenseurs.

Thomas Bryant (5) : il a mis un tir à 3-points dans le corner et ça nous a bien fait rigoler, hihi, et sachez que celui qui vient d’écrire cette phrase est payé pour le faire.

Tony Bradley (-) : que dire à part qu’il n’a pas joué et qu’il a le nom d’un chanteur de R’n’B.

Ben Sheppard (-) : 3 points et 2 rebonds en 9 minutes, Ben J’sais pas.

James Johnson (-) : pas de bagarre générale donc on ne l’a pas vu.

Johnny Furphy (-) : quand on prononce son nom, on ne peut pas s’empêcher de penser à Jean-Claude dans Titeuf. Johnny Furphy manve du faufiffon.

Un seul match dans ces Finales et déjà un souvenir de fou, ça promet pour la suite. Pas sûr qu’on sera là pour noter le Game 2 car le quota de vannes sur les noms et les tronches des joueurs est vite atteint, mais on sera là pour mater la suite, discrètement, avec d’autre flèches dans nos carquois. Bises, la Team Notes.