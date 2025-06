Parmi toutes les incongruités qui ont jalonné ce Game 1 entre le Thunder et les Pacers, un homme a tenu sa ligne directrice, celle du facteur X offensif censé débloquer des situations pour son équipe. Cet homme c’est Obi Toppin, auteur d’une superbe entame de série !

Les superstars c’est bien, mais dans une campagne vers le titre, et c’est bien ça dont on parle, il faut ces mecs, moins starifiés mais pas moins utiles, capables de se charger de tâches bien particulières. A Indiana Obi Toppin est ce genre de gars, son job c’est de rentrer des tirs pour lancer de belles dynamiques, et cette nuit, à l’occasion du Game 1 des Finales NBA, l’ancien joueur des Knicks a mis les Pacers sur les bons rails.

17 points à 6/9 au tir dont 5/8 du parking, 5 rebonds et 2 passes en 25 minutes

Des gros tirs, cinq au total, et des signes extérieurs de hustle qu’on aime voir à ce moment de la saison, comme quand il a plongé en vain pour aller chercher un ballon qui se dirigeait vers la touche. Cette nuit Obi-Wan a été parfait et, avec TJ McConnell, Bennedict Mathurin ou Thomas Bryant, il a permis à ses titulaires de se régénérer pour plier la fin de match. Tout ce qu’on attend d’un supersub, qu’Obi est devenu dans l’Indiana, lui qui oscillait à New York entre les statuts de “vieux rookie incapable de scorer” et “dunkeur unidimensionnel”.

Sachez que ce soir, Obi Toppin a marqué 17 points dans un match de Finales NBA, le tout sans le moindre dunk. Ça vous en bouche un coin ou pas ?

