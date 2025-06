Tyrese Haliburton est un grand malade. Ces Playoffs 2025 sont définitivement les siens, avec des actions complètement dingues du premier tour jusqu’aux Finales NBA. Avec son nouveau game winner, cette nuit, on s’est dit que ça pourrait être pas mal de se refaire l’intégrale de ses grands moments en postseason cette année.

Il est le joueur monstrueux qu’il pense être. Tyrese Haliburton a éclaboussé les Playoffs 2025 de son talent, et s’est offert cette nuit une nouvelle envolée exceptionnelle sur l’aspect décisif. Un game winner invraisemblable, irréel. Qui fait de lui un joueur à 6/7 au tir pour égaliser ou passer devant lors de cette campagne de Playoffs, un record absolu depuis 1997.

TYRESE HALIBURTON GIVES THE PACERS THE LEAD!

GET TO ABC NOW FOR THE FINISH! pic.twitter.com/l4SPrNspGG

— NBA (@NBA) June 6, 2025



Et pour ceux qui reviennent de Laponie, qui n’ont pas suivi le basket ces deux derniers mois : voici le résumé de tous les grands moments d’Hali en Playoffs. Parce qu’il le vaut bien.