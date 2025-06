WNBA : Marine Johannes et le Liberty toujours invaincues

En parallèle de cette dinguerie dingodingue à Oklahoma City, il y avait cette nuit deux matchs de WNBA. Voici ce qu’il faut en retenir !

Les résultats de la nuit

Deux matchs donc, et à chaque fois l’expérience qui s’en sort face à la jeunesse. A Washington, deux rookies continuent d’impressionner puisque la très solide Kiki Iriafen et la très pressée Sonia Citron ont encore été les deux meilleures joueuses des Mystics. Malgré tout, elles sont tombées cette nuit sur un duo autrement plus all-time : Breanna Stewart & Sabrina Ionescu. La première a lâché un match de MVP, la seconde a planté des arbres dans toute la ville (3/17), et côté Français Marine Johannes a scoré 3 points en 15 minutes.

Dans le deuxième match c’est un autre duo original formé par l’internationale allemande Satou Sabally et la rookie Lexy Held qui a porté le Mercury contre les Valkyries de Janelle Salaün (9 points en 22 minutes pour son dernier match avant de rejoindre l’EDF) et de Carla Leite (1 point en 7 minutes). Ce soir on enchaine avec deux nouveaux matchs et une Française – Bria Hartley – alors qu’on attend toujours le retour de blessure de Paige Bueckers pour égayer un peu le début de saison des Wings.

It’s a back-and-forth battle in the Valley 🍿

Janelle Salaün nails the triple to give the Valkyries the lead, but Sami Whitcomb answers right back to put the Mercury back on top!

GSV-PHX | WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/TZESHL9Hhs

— WNBA (@WNBA) June 6, 2025

Le programme de la nuit prochaine