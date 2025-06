Ce soir, le Thunder avait l’occasion de plier ces Finales NBA et de remporter le premier titre de son histoire. Malheureusement pour eux, ils ont abondamment rempli leur falzar pendant que les Pacers ont joué un délicieux basket pour ramener la série à 3-3. Désormais, faisons place à ce bulletin de notes, qui a plutôt des allures de liste de courses au vu de tous les joueurs présents.

Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (5) : ne vous fiez pas à sa ligne de stats, il a été en grande difficulté ce soir malgré ses quelques shoots mis. Beaucoup trop d’imprécisions de sa part, dans ce qui était jusqu’alors le match le plus important de sa saison. Ce soir, c’était Shai, mais la fille d’Antoine Griezmann qui était sur le terrain, et pour rappel, elle est née il y a 4 jours.

Jalen Williams (6) : il est l’un des seuls à avoir tenté de sonner la révolte ce soir côté Thunder. C’est lui qui avait mis OKC sur de bons rails, mais ce que l’on retiendra, c’est qu’il s’est fait escalader par Pascal Siakam. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d’envoi 2h30 comme dirait Titi Henry.

Chet Holmgren (3) : certains l’ont mis dans la même conversation que Wemby… Un match abominable au cours duquel il a enchaîné les cagades à rendre fou n’importe quel maître de stage. Ce n’était pas Chet Holmgren ce soir, c’était Louis Vignac, avec un salaire de “plus de dix” mais sans le pull rose.

Cason Wallace (4) : un match vraiment insipide de sa part. Ça faisait autant peine à voir qu’un épisode de Confessions Intimes. Cassos Wallace.

Luguentz Dort (2) : meunier, tu Dort, ton moulin va pas assez vite, meunier, tu Dort, ton moulin va pas assez fort. S’il fait pas d’effort, y a pas de raisons pour qu’on en fasse.

Isaiah Hartenstein (4,5) : quelqu’un qui découvre le basket aujourd’hui et voit son salaire annuel doit penser qu’I-Hart a réalisé un encore plus gros braquage que Paul Mirabel avec Iris Mittenaere. Un match pas forcément mauvais, mais vous voyez l’idée.

Alex Caruso (3) : l’apport du divin chauve a été totalement inexistant aujourd’hui. Un vilain remake de Space Jam pour Elmer Budd, avec le bandeau mais sans la potion magique.

Jaylin Williams (5) : pendant que certains cherchent à rentabiliser quand ils vont au buffet à volonté, lui cherche à rentabiliser son nombre de tirs par minute.

Isaiah Joe (5) : marque des points quand tout le monde est reparti au bar ou dans son tracteur. Isaiah Joe Dalton.

Aaron Wiggins (4,5) : a joué ses minutes mais n’a même pas joué dans le garbage-time. Le premier joueur “ventre mou” de l’histoire de la NBA.

Ajay Mitchell (4) : A’ja Wilson > Ajay Mitchell.

Kenrich Williams (4) : un bel hommage à Jeff Tuche, que ce soit dans le niveau de jeu ou dans la coupe mulet.

Dillon Jones (5) : Mark Daigneault est allé voir à la buvette si quelqu’un était intéressé pour jouer. Avec un blaze de Rhum, forcément qu’il allait trouver Dillon Jones.

Ousmane Dieng (5) : oui, on en est là.

Nick Collison (8) : un garbage-time tellement intéressant que même lui est rentré.

Indiana Pacers

Tyrese Haliburton (8) : le moment préféré de la vie de Naps, c’est quand il a sorti le Porsche. Le moment préféré de la vie de Tyrese Haliburton pourrait bien être CE match où, blessé et incertain avant le match, il a sorti une vraie partition pour forcer un Game 7, comme s’il n’était même pas blessé. Dimanche, il voudra faire passer ce moment en deuxième place.

Aaron Nesmith (6) : pas son meilleur match des Finales mais suffisant pour régaler tout le monde à Indiana.

Andrew Nembhard (7,5) : non content d’avoir tenu SGA en laisse pendant tout le match, il a envoyé de belles flèches et a assuré des deux côtés du terrain, le tout avec énormément de flow. Prince Andrew.

Pascal Siakam (7,5) : le meilleur Camerounais de sa génération a roulé sur ce match (et sur Jalen Williams). L’expérience ultra solide de Spicy-P a encore une fois été indispensable à Indy.

Myles Turner (4,5) : les 500 Myles d’Indianapolis touchent à leur fin, et si Turner est passé aux stands, ce n’est pas pour se ravitailler mais plutôt pour poser un énorme étron sur ce match.

T.J. McConnell (7) : un match de mec chargé comme un iPhone, comme Julien Tani, ou comme l’iPhone de Julien Tanti. TJM était partout, en attaque, en défense, à la buvette, à la sécurité. Il a sorti une masterclass le tout en étant rose vif. Le Kevin De Bruyne de l’Indiana.

Bennedict Mathurin (4,5) : une apparition encore plus furtive que celle d’Alex Hitchens pendant son audition. Heureusement que la victoire est là, car en cette semaine de bac, il aurait pu écrire “Le culot, c’est ça.” sur sa feuille lors de l’épreuve de philo.

Obi Toppin (7) : le dynamiteur du banc a encore frappé. Obi-Wan a envoyé toutes ses banderilles depuis Namek. Quoi ? Comment ça on s’est trompé de saga ?

Tony Bradley (5) : on a cru un instant qu’il allait relancer OKC avec son coup de coude. Mais au final, ils étaient encore plus défigurés que Benoît Saint-Denis à l’UFC Paris.

Ben Sheppard (6) : quand Fredo Mercure commence à envoyer de tels shoots au buzzer en fin de quart-temps, c’est qu’il est temps de poser la manette et d’arrêter le match.

James Johnson (2) : trouver le moyen de se faire exclure en deux minutes, c’est ce qu’a réussi à faire James Johnson. Et si c’était VRAIMENT lui, le prochain adversaire de Seby Daddy ?

Thomas Bryant (5) : entré sans déambulateur, ça vaut au moins la moyenne.

Johnny Furphy (5) : Johnny Murphy, mais avec l’accent de Jean-Claude dans Titeuf.

Reggie Miller (31) : le voir avec ce maillot nous a forcément donné des vibes old-school. Le voir avec le maillot de Jalen Rose nous a aussi fait penser à ces moments dans le foot où un joueur de champ doit jouer gardien.

Victoire des Pacers après une partition parfaite devant son public pendant que le Thunder a joué un match qui sent la ballerine portée 24 heures de suite en canicule. On aura bien un Game 7 dimanche, le premier depuis 2016. Retenez bien ça, et restez éveillés avec nous surtout.