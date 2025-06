Rick Carlisle n’est pas encore double champion, mais il a déjà battu un record dans la nuit de jeudi à vendredi. À 65 ans, 7 mois et 23 jours, le sosie de Jim Carrey est devenu le coach le plus âgé à officier dans l’histoire des Finales NBA.

Lors des dernières Finales NBA des Indiana Pacers en 2000, Rick Carlisle était coach assistant. 25 ans plus tard, il a une carrière exceptionnelle et exerce toujours au plus haut niveau du basket-ball mondial. Une longévité exemplaire qui se traduit désormais dans les livres d’histoire.

À 65 ans, 7 mois et 23 jours, l’ancien coach des Dallas Mavericks est devenu le plus âgé à entraîner une équipe dans une série pour le titre de l’histoire NBA et a pris le record à Gregg Popovich.

rick carlisle is the oldest coach in finals history pic.twitter.com/rKLJ534cDp

— buckets (@buckets) June 20, 2025

Le génie des San Antonio Spurs avait également 65 ans lors de sa dernière apparition à ce stade de la compétition en 2014. Les Éperons avaient remporté le titre en jouant un des plus beaux jeux de l’histoire de la NBA. Les Indiana Pacers de 2025 ne sont pas à ce niveau, mais proposent également un basket-ball flamboyant et pourraient devenir les champions les plus surprenants depuis bien longtemps.

Rick Carlisle a une expérience folle et son équipe en bénéficie grandement lors de ces Playoffs. Ses joueurs ne paniquent jamais, sont terriblement résiliants et croient plus que jamais à un titre suprême. Que ce soit avant ou après la réforme des retraites en France, 65 ans, c’est trop tard pour exercer, pourtant, on espère que ce coach génial continuera un bon moment.

La statistique coule de source, mais si ses Pacers s’imposent dans trois jours, Rick Carlisle deviendra l’entraîneur le plus âgé à remporter une bague, une formidable récompense !

Source texte : NBA League Pass